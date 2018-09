Ján Mokoš chce byť primátorom Vysokých Tatier rekordný piatykrát

Za svoj úspech v poslednom volebnom období považuje dokončenie nového Domu služieb a prípravu výstavby nájomných bytových domov.

Vysoké Tatry 26. septembra (TASR) – Ján Mokoš sa bude rekordný piatykrát uchádzať o post primátora Vysokých Tatier. Oznámil to v utorok (25.9.) na tlačovej konferencii vo Vile Flóra v Starom Smokovci s tým, že jeho prioritou bude priniesť do Tatier ďalšie kvalitné služby pre ľudí.



„Za posledných 16 rokov sme v meste odviedli kus práce, snažím sa riešiť problémy našich občanov, s ktorými sa denne stretávam a beriem ich ako svoj záväzok aj do ďalšieho volebného obdobia,“ konštatoval Mokoš, ktorý kandiduje ako nezávislý a podporu v kandidatúre mu svojím podpisom vyjadrilo približne 600 obyvateľov. V nadchádzajúcom období by rád do mesta pritiahol obchodný reťazec, vyriešil problémy s parkovaním na sídliskách pre domácich a postavil nové bezbariérové prístupy na úrad a k lekárom. Jeho víziou je zároveň zrevitalizovať mestské parky a zeleň, vytvoriť pešiu zónu v Tatranskej Lomnici a pripraviť podmienky pre výstavbu obchvatu Starého Smokovca. Pre rodiny s deťmi a mladých ľudí už rozbehol vybudovanie troch cyklochodníkov, v pláne je aj výstavba workoutového parku a zriadenie nabíjacích staníc na mobilné telefóny v parkoch. Jeho cieľom v nadchádzajúcom období je aj obmedziť výstavbu nových ubytovacích zariadení v Tatrách.



Zaviesť chce tiež tzv. participatívny rozpočet. „Samotných obyvateľov tatranských osád tak zapojíme do rozhodovania o tom, kam budú smerovať mestské peniaze. Chcem takto rozbehnúť vyššiu aktivitu komunitného života v našom meste,“ zdôvodňuje svoj zámer Mokoš, ktorý ako primátor rozlohou najväčšieho mesta na Slovensku pôsobí od roku 2003. Za svoj úspech v poslednom volebnom období považuje dokončenie nového Domu služieb, prípravu výstavby nájomných bytových domov, zefektívnenie dopravnej situácie vďaka kruhovému objazdu v Tatranskej Lomnici na jednej z najvyťaženejších križovatiek v Tatrách i opravu miestnych komunikácií a chodníkov. Okrem toho sa mestu počas posledného obdobia podarilo dokončiť obnovu štyroch historických víl - Alica, Ilona, Flóra a čiastočne Iskra, ktoré patria medzi chránené kultúrne pamiatky.



„Stojím si za názorom, že v rozbehnutých projektoch treba pokračovať. Na našom území sa nachádzajú viaceré chátrajúce budovy, ktoré dnes vlastnia súkromní majitelia. Jedným z mojich ďalších cieľov bude rozbehnúť debatu o obnove týchto objektov,“ dodáva Mokoš s tým, že príkladom, kedy sa radnici podarilo úspešne realizovať rekonštrukciu po diskusiách so súkromným investorom, je Hotel Lomnica i budova lanovky Encián na Skalnatom plese. Primátor tiež tvrdí, že sa počas jeho pôsobenia vo funkcii podarilo zvýšiť hodnotu majetku mesta zo štyroch miliónov eur na 29 miliónov eur.



Zapisovateľka mestskej volebnej komisie vo Vysokých Tatrách Mária Fábryová uviedla, že o kreslo primátora majú záujem aj nezávislí kandidáti Michal Hanč, Róbert Gálfy, Alexander Gálfy, Igor Kollega a za KDH kandiduje Gabriel Jamnický. Kandidačné listiny odovzdali aj dve nezávislé ženské kandidátky Valéria Lásková a Alžbeta Nedorostová. O poslanecký post v mestskom zastupiteľstve zabojuje dohromady 31 kandidátov v šiestich volebných obvodoch. Svoje voličské hlasy budú môcť 10. novembra odovzdať obyvatelia v siedmich okrskoch.