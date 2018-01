Japonskí diváci si od sólistov Štátnej opery vypočujú árie z Carmen

Riaditeľ Štátnej opery upozornil, že Japonsko je iná kultúra, ale diváci sa na naše koncerty pripravujú. Pokiaľ ide o európsku kultúru, nie sú žiadni laici.

Banská Bystrica 17. januára (TASR) – Aj po 20-ročnej spolupráci a vyše 30 turné po Japonsku sa vždy do tejto krajiny tešíme. Je to pre nás zmena, iný svet a pre človeka, ktorý má rád poriadok, systém, je ako stvorená a cíti sa tam dobre. Uviedol to v stredu riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici Rudolf Hromada v súvislosti s udelením prestížnej Ceny ministra zahraničných vecí Japonska pre rok 2017 za zásluhy pri prehlbovaní vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskom prostredníctvom hudby. Opera si významné ocenenie prevzala v utorok (16.1.) na pôde japonského veľvyslanectva v Bratislave.



Ako informoval Hromada, už 2. februára sólisti Štátnej opery odchádzajú na ďalšie japonské turné. Diváci v Osake a v meste blízko Jokohamy sa budú môcť započúvať do operných árií Carmen, ale i do výberu iných populárnych svetových "hitoviek".



"Japonsko je iná kultúra, ale diváci sa na naše koncerty pripravujú. Pokiaľ ide o európsku kultúru, nie sú žiadni laici. Diela si vypočujú aj niekoľkokrát vopred a preštudujú materiály. Japonský divák je pripravený a hoci sa hovorí, že je rezervovaný, nemám takú skúsenosť. Ľudia v sále spontánne reagujú, dokážu dať najavo emócie, najmä na konci koncertu, a možno niekedy aj viac ako naši diváci," reagoval pre TASR Hromada.



Začiatky spolupráce medzi Štátnou operou a Japonskom sa datujú do roku 1996, kedy bol podpísaný protokol o udelení grantu japonskej vlády pre banskobystrickú operu v hodnote takmer 50 miliónov jenov, čo v tom období predstavovalo okolo 12 miliónov vtedajších korún. Pomohlo jej to vyriešiť problémy s divadelnou technikou alebo hudobnými nástrojmi. Podľa Hromadu to nebola jediná pomoc na vylepšenie ich technického zázemia.



Od roku 1999 koncertuje Štátna opera v Japonsku každoročne. Hlavnou filozofiou spolupráce je vzájomné spoznávanie oboch kultúr, propagácia slovenskej kultúry v Japonsku a naopak.