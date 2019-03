Jar v Strečne privítali zapálením Moreny, ktorú hodili do vôd Váhu

Po ukončení sprievodu s Morenou pripravili organizátori pre deti a rodičov súťaže v hľadaní zlatého vajíčka, maľovaní vajíčok a pletení korbáčov.

Strečno 23. marca (TASR) – Zapálením Moreny a jej hodením do vôd Váhu privítali v sobotu jar v obci Strečno v okrese Žilina.



Podľa Marty Štadániovej z Tvorivej dielne spod Strečna prešiel sprievod detí s Ľudovou hudbou Parta od kultúrneho domu až k rieke Váh. "Deti spievali pesničky k páleniu Moreny, ktorú sme vyzliekli, zapálili a hodili do vôd Váhu. Aby sa zima vrátila kam patrí a prišla jar. Chceli sme deti zaujať, aby nezabúdali na tradície a aby v nich pokračovali," povedala Štadániová.



"S myšlienkou prišla skupina Tvorivá dielňa zo Strečna. Oslovila obec a my sme boli veľmi radi. Niečo takéto sa uskutočnilo prvýkrát. V podstate ide o staroslovanský zvyk vynášania Moreny, kedy ľudia hodením Moreny do vody chceli privolať jar,“ vysvetlila zástupkyňa starostu obce Strečno Beáta Badibangová.



Po ukončení sprievodu s Morenou pripravili organizátori pre deti a rodičov súťaže v hľadaní zlatého vajíčka, maľovaní vajíčok a pletení korbáčov.