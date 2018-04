Jarni jurmarok ponúka návštevníkom Michaloviec kultúru, šport i zábavu

Oficiálny začiatok je naplánovaný na piatok (27.4.) na 10.00 h pred mestským úradom a následne na tribúne v centre.

Michalovce 26. apríla (TASR) – Pre Michalovčanov a návštevníkov pripravilo mesto a Organizačný výbor jarných trhov na blížiaci sa víkend Ošemnasti jarni jurmarok, ktorého súčasťou bude kultúrny, športový aj spoločenský program. Trvať bude štyri dni.



Oficiálny začiatok je naplánovaný na piatok (27.4.) na 10.00 h pred mestským úradom a následne na tribúne v centre. "Paralelne bude prebiehať súťaž vo varení kotlíkového guláša, ktorú vyhodnotíme okolo poludnia. Podvečer sa návštevníci jarmoku môžu tešiť na vystúpenia umelcov," informovala hovorkyňa radnice Iveta Palečková s tým, že vypočuť si budú môcť piesne skupín Massriot band a Vidiek.



V sobotu dopoludnia sa uskutoční podujatie pri príležitosti 50. výročia obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu. "Zúčastní sa na ňom aj arcibiskup Cyril Vasiľ. Začne sa svätou liturgiou v Bazilike minor a bude pokračovať v Zlatom býku tematickým sympóziom," poznamenala hovorkyňa. Organizátorom je Spolok sv. Cyrila a Metoda.



Zároveň spomenula aj športovú časť tohto dňa, a to futbalový zápas proti Senici. Jarmočný program bude podľa jej ďalších slov na tribúne pokračovať vystúpením kapiel. O 16.00 h to bude skupina Bomba Band, potom Basta Fidli a záver bude patriť tanečníkom zo S.U.A.D. band.



Nedeľa je podľa Palečkovej vyhradená pre šport. "Čaká nás Podvihorlatský maratón, Michalovský polmaratón a Polmaratónska štafeta," priblížila s tým, že na tohtoročnom, už 34. ročníku, očakávajú 400 účastníkov. "Na ihrisku v Základnej škole na Okružnej ulici sa zas odohrá futbalový zápas medzi starými pánmi Michaloviec a Košíc," doplnila.



Pondelok patrí tradičnému stavaniu mája, ktoré sa začne o 17.00 h pred mestským úradom. Účinkuje folklórny súbor Zemplín. V prvý májový deň sa v Michalovciach podľa hovorkyne pravidelne konajú mítingy politických strán, zároveň prebieha súťaž v rybolove na jazierku Baňa, v ktorej sa predvedú so svojimi schopnosťami predovšetkým deti. Pripravené budú aj rybie špeciality. Tento deň je podľa jej ďalších slov neodmysliteľne spätý ešte s jednou akciou v Parku študentov. Je ňou súťaž v parkúrovom skákaní – Jarná cena Michaloviec, ktorú v meste organizujú už po 17. raz.



"Pre tých, ktorí sa tešia hlavne na nákupy a chutné jedlo, bude počas dvoch jarmočných dní – v piatok a sobotu - otvorených viac ako 130 obchodných a 20 občerstvovacích stánkov. Sprievodným podujatím Ošemnasteho jarneho jurmarku bude aj Ulička remesiel," uzavrela Palečková.