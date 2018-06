Jarovce sa s magistrátom dohodli na oprave spojnice s Rusovcami

Približne 1,9 km dlhý úsek majú opravovať koncom leta.

Bratislava 10. júna (TASR) – V prípade tohtoročných opráv bratislavských ciest nastala v prípade mestskej časti Jarovce zmena plánu. Oproti pôvodne plánovanej rekonštrukcií ulíc Palmová a Jantárová sa napokon bude rekonštruovať spojnica medzi Jarovcami a Rusovcami.



"Tak sme sa dohodli s magistrátom," potvrdil vicestarosta Jaroviec a mestský poslanec za mestskú časť Jozef Uhler. "Hoci aj Jantárová a Palmová vo vnútri obce sú tiež v zlom stave, väčšiu prioritu sme určili práve komunikácií medzi Jarovcami a Rusovcami, po ktorej jazdí aj MHD, ale aj cyklisti," dodal. Približne 1,9 km dlhý úsek majú opravovať koncom leta.



Hlavné mesto pokračuje v tohtoročnej oprave ciest, v rámci ktorých chce opraviť 100 km jazdných pruhov. Od soboty (9.6.) začalo opravovať Kazanskú ulicu, a to od úseku za Nákovnou až po Dvojkrížnu ulicu. Práce by mali ukončiť do 11. júla. Aktuálne prebieha aj oprava Račianskej ulice, v úseku od križovatky Nobelova po križovatku Hečkova obojsmerne. Predpokladané ukončenie prác je do 1. júla.



Od 27. mája sa zároveň opravuje Bratislavská ulica v úseku od Tatranskej ulice po križovatky s ulicou Československých tankistov. Ukončenie opravy sa tu predpokladá do polovice júna. Od 28. mája paralelne prebiehajú opravy dlažby na Uršulínskej a Radničnej ulici, ktoré by mali prebiehať do 24. júna. Oprava Hodonínskej skončila vo štvrtok 7. júna, pričom sa ešte budú dorábať chodníky pri komunikácii.



Najbližšie plánuje mesto opravovať Vrakunskú (v úseku Vrakunská-Uzbecká) a Uzbeckú (v úseku pred Kazanskou) v Podunajských Biskupiciach. Taktiež chce opraviť Tešedíkovu ulicu v Záhorskej Bystrici. Naplánovaná je aj oprava dlažby na Františkánskom námestí v centre mesta.