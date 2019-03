Jaskyniari objavili v Strážovských vrchoch dve unikátne jaskyne

Objavovanie oboch jaskýň je nebezpečné, pretože sú veľmi „rútivé", dajú sa v nich očakávať pohyby podzemných masívov.

Pružina 29. marca (TASR) – Považskobystrickí jaskyniari objavili v Strážovských vrchoch nad obcou Pružina dve nové jaskyne. Podľa predsedu Speleologického klubu Strážovské vrchy Bohuslava Kortmana ide o jaskyne, ktoré svojou veľkosťou prepíšu poradie najdlhších a najhlbších jaskýň Strážovských vrchov a kvapľovou výzdobou sa zaradia medzi najkrajšie na Slovensku.



„Ide o pokračovanie dvoch doteraz nie veľmi významných jaskýň. Treba povedať, že to budú poriadne jaskyne, nielen čo sa týka ich veľkosti, ale aj krasovej výzdoby. Už teraz je jasné, že jedna z jaskýň, ktorú sme pomenovali Kamenný dážď, bude patriť k naj jaskyniam, pokiaľ ide o kvapľovú výzdobu. Je tam veľmi veľa jazierok, perál, kvapľov od výmyslu sveta. Tečie tam veľa vody a aj to je jeden z predpokladov, prečo tá jaskyňa bude pravdepodobne pokračovať ďalej," priblížil Kortman.



Ako dodal, objavovanie oboch jaskýň je nebezpečné, pretože sú veľmi „rútivé", dajú sa v nich očakávať pohyby podzemných masívov. „Veríme, že sa nám nič nestane a objavíme ďalšie priestory s prekrásnou výzdobou," zdôraznil jaskyniar.



V Strážovských vrchoch je podľa odhadu jaskyniarov 300 až 500 jaskýň, len malá časť z nich je už objavená. Najznámejšou jaskyňou Strážovských vrchov je Pružinská Dúpna jaskyňa. Má dĺžku 300 metrov, hlavná chodba je dlhá asi 100 metrov, široká je 20 až 30 metrov a vysoká približne 10 metrov. Najväčšou doteraz objavenou jaskyňou je Četníkova svadba, ku ktorej pred niekoľkými rokmi pripojili jaskyňu Strážovská priepasť. Tento komplex má dĺžku okolo 1300 metrov.



"Sú tam priestory, ktoré by sa dali veľkosťou prirovnať k športovej hale. Súčasťou jaskyne sú skalné dómy vysoké až 35 metrov, je tam vodopád a ďalšie unikátne priestory. A niečo podobné očakávame aj v prípade novoobjavených jaskýň," doplnil Kortman s tým, že sprístupnenie nových jaskýň verejnosti je veľmi málo pravdepodobné, keďže sú ťažko prístupné a nebezpečné.