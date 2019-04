Jedenásťročný M. Jakabčic má autorskú výstavu v bratislavskom paláci

Jedenásťročný talent je vnuk známeho maliarskeho páru Michal Jakabčic a Viera Žilinčanová.

Bratislava 10. apríla (TASR) – Nevšednú príležitosť vystavovať v detskom veku dostal Michal Jakabčic, pre ktorého je maľba veľkou záľubou. Autorskú prezentáciu obrazov má v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave a nazval ju Jarný úsvit.



"Naša spoločnosť Artem vyhľadáva a podporuje mladé talenty. K nim patrí aj tento chlapec, ktorý miluje farbu. Jeho abstrakcia ide do konkrétnosti. Robí umenie ako cíti, má sľubnú perspektívu," na utorkovej (9. 4.) vernisáži zdôvodnil kurátor výstavy Ľuboslav Moza.



Jedenásťročný talent je vnuk známeho maliarskeho páru Michal Jakabčic a Viera Žilinčanová. Jeho otec je hudobník, gitarista Matúš Jakabčic, ktorý s klávesistom Ľubošom Šrámkom niekoľkými skladbami umocnili slávnostné otvorenie výstavy.



"Miško nemal príležitosť poznať starých rodičov. S manželkou sme mu ukazovali ich knihy aj namaľované obrazy. Lákalo ho to. Keď nás nahneval, povedali sme mu, že mu všeličo zakážeme aj zoberieme farby. Vtedy sa vzoprel, že farby nie. Tak sme zistili, že ho to maľovanie naozaj baví," v zaplnenej galérii prezradil otec.



Bratislavčan Michal Jakabčic (9. 12. 2007) spontánne maľuje od troch rokov. Rodičia mu do toho nezasahujú, len ho podporujú. Zatiaľ nenavštevuje žiaden výtvarný krúžok. Aj názvy vyše 60 prezentovaných pestrofarebných obrazov si dáva sám. Napríklad Oranžový barón, Vyliata dúha, Dimenzia, Numerika, Nočná mora, Okupácia, Krajvinoidy, Kruhobuble, Pinkfut, Jazero radosti, Nebo na mori, Lomený svet.



Výstava potrvá do 30. apríla, dopĺňa ju malý katalóg.