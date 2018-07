Jediná privilegačná listina Nitry je prvýkrát sprístupnená verejnosti

Pergamen náhodne objavili pracovníci Štátneho archívu v Nitre.

Nitra 6. júla (TASR) – Nitrania i návštevníci mesta môžu prvýkrát vidieť slávnostný pergamen z roku 1632, ktorým uhorský kráľ Ferdinand II. potvrdzuje privilégiá, ktoré nitrianskym mešťanom udelil jeho predchodca. Pergamen je súčasťou výstavy Znovuobjavený archív mesta Nitra, ktorá je od piatku sprístupnená verejnosti. Výstava prezentuje písomnosti archívu mesta z rokov 1632 až 1922 z fondov Štátneho archívu v Nitre, ktorý ju pripravil v spolupráci s Ponitrianskym múzeom. Výstava potrvá do konca októbra.



Pergamen náhodne objavili pracovníci Štátneho archívu v Nitre. Ako sa dokument do archívu dostal, nie je zatiaľ jasné. Kráľovské privilégiá boli udelené nitrianskym mešťanom v roku 1248. Historici 70 rokov predpokladali, že privilégiá a ich následné potvrdenia zhoreli pri veľkých požiaroch v rokoch 1553 a 1679. "Je to jediná privilegačná listina, ktorú mesto má a o ktorej sme si mysleli, že ju v živote neuvidíme. Nie je to tá prvá z roku 1248, ale predsa len tento odpis jasne potvrdzuje postavenie mesta Nitra, nehovoriac o ďalších daňových knihách, súpise pozemkov či rôznych zmluvách, ktoré ukazujú na to, kde ktoré rody žili," povedal riaditeľ Ponitrianskeho múzea Anton Števko.



Števko je presvedčený, že objavené listiny prispejú k popularizácii a lepšiemu spoznaniu mesta. "My sme chceli urobiť publikáciu, ktorá by predstavovala jednotlivé objekty a ich vývin z hľadiska ich obyvateľov. No v podstate to ani nešlo, práve preto, že tieto materiály, ktoré sa objavili minulý rok, neboli k dispozícii," skonštatoval. Podľa jeho názoru preštudovať všetky novoobjavené materiály je prácou na desaťročia. "Verím tomu, že zanietení ľudia okolo riaditeľa Štátneho archívu v Nitre Petra Keresteša umožnia aj ďalším historikom začať nové výskumy starších dejín Nitry, pretože tieto dokumenty neboli doteraz nikdy využité pri výskume dejín mesta," uviedol riaditeľ múzea.



Dokument starý 386 rokov počas minulého roka niekoľko mesiacov reštauroval Ivan Galamboš. Podľa Keresteša bolo potrebné pergamen chemicky ošetriť, vylisovať, doliať poškodené strany, zviazať a opraviť poškodenú väzbu. Jediné dodnes v origináli zachované potvrdenie privilégií pre Nitru sa prvýkrát dostalo na verejnosť v čase, keď mesto oslavuje 770. výročie od prvého udelenia mestských privilégií.