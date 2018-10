Jednu z najkrajších jaskýň na Slovensku objavil rodák z Moravy A. Král

Demänovská jaskyňa slobody je výnimočná najmä pre svoju ohromnú veľkosť a dodnes je považovaná za jednu z najkrajších jaskýň svojho druhu v Európe.

Demänovská Dolina 24. októbra (TASR) – Najnavštevovanejšia jaskyňa na území Slovenska, 11.117 metrov dlhá Demänovská jaskyňa slobody, roky očaruje návštevníkov nielen svojou bohatou sintrovou výplňou a charakteristickými jazierkami, ale aj tajuplným podzemným tokom Demänovky. Jej objaviteľom je rodák z Moravy Alois Král, ktorý sa výrazným spôsobom zapísal do histórie slovenského jaskyniarstva.



Podľa Evy Greschovej zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši je Demänovská jaskyňa slobody výnimočná najmä pre svoju ohromnú veľkosť a dodnes je považovaná za jednu z najkrajších jaskýň svojho druhu v Európe.



„Králov záujem o jaskyniarstvo veľmi ovplyvnil moravský geológ a jaskyniar Karel Absolon. Od roku 1904 s ním Král skúmal jaskyne v Moravskom krase a na Balkáne. Oblasť Demänovskej doliny prvýkrát navštívil v roku 1913, no objav Demänovskej jaskyne slobody sa mu podaril až v roku 1921. Do novoobjavených priestorov prenikol cez vyschnutý ponor rieky Demänovky,“ uviedla Greschová pre TASR.



Po objave jaskyne sa Král presťahoval na Slovensko, kde sa plne venoval speleológii. Organizoval sprístupňovanie Demänovskej jaskyne slobody, a tiež prieskumy v Jánskej doline. V roku 1922 vznikla Komisia pre zverejnenie Demänovských jaskýň, ktorá začala sprístupňovacie práce v jaskyni. O tri roky neskôr pokračovalo v práci Komisie tzv. Družstvo Demänovských jaskýň. „Vznikol tu obrovský boom, musela sa tu vybudovať cesta. Dovtedy chodili ľudia pešo alebo na vozoch. Keď ste si kúpili lístok do Liptovského Mikuláša, čakal vás tu autobus, ktorý vás odviezol do jaskyne a po prehliadke jaskyne späť na stanicu. Následne ste mohli rýchlikom opäť cestovať naspäť domov,“ priblížila.



O objave sa vedú viaceré polemiky, v minulosti dokonca vznikli aj viaceré súdne spory. „Existuje však záznam a potvrdenie významných Liptovskomikulášanov o tom, že tieto jaskyne objavil Král,“ prezradila Greschová s tým, že dodatočné doznania v minulosti poskytli aj iní ľudia. Archivárky našli aj list od fanúšičky, ktorá Královi písala: „...čo sme my za Slováci, keď musel prísť Moravák, aby objavil takúto krásu“.



Objaviteľ Demänovskej jaskyne slobody sa po dlhšom období strávenom na Liptove presťahoval v roku 1932 do českého Tišnova, kde žil do svojej smrti. Tu je aj pochovaný.



Jaskyňa sa nachádza 13 kilometrov južne od Liptovského Mikuláša v Nízkych Tatrách, na pravej strane Demänovskej doliny. Serpentínový chodník od parkoviska k jaskyni má dĺžku asi 400 metrov a prevýšenie 67 metrov. Výstup k jaskyni trvá desať až 15 minút. Na výstupovej trase je náučný chodník. Spolu s ďalšími tvorí Demänovská jaskyňa slobody najväčší jaskynný systém na Slovensku s dĺžkou viac ako 40 kilometrov.