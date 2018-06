Jednu z najmladších liptovských obcí čakajú viaceré inovácie

Popri čulých stavebných aktivitách sa v budúcnosti črtá i možnosť, že by zo zachovalej obecnej dreveničky mohlo vzniknúť múzeum zachytávajúce život v obci.



Liptovská Lúžna 5. júna (TASR) – Jednu z najmladších obcí na Liptove - Liptovskú Lúžnu, čaká v tomto roku viacero vylepšení v podobe renovačných prác. Okrem dokončenia kompletnej rekonštrukcie tanečnej sály v kultúrnom dome prejde obnovou i jedna z dvoch miestnych hasičských zbrojníc. Popri čulých stavebných aktivitách sa v budúcnosti črtá i možnosť, že by zo zachovalej obecnej dreveničky mohlo vzniknúť múzeum zachytávajúce život v obci.



"V tomto roku robíme kompletnú rekonštrukciu tanečnej sály, ktorá zahŕňa stropy, steny i podlahy a sociálne zariadenia. Renovačné práce plánujeme ukončiť v blízkom období," priblížil pre TASR starosta Liptovskej Lúžnej Albín Husarčík s tým, že v pláne je i oprava požiarnej zbrojnice, na ktorú získali financie z ministerstva vnútra.



Samospráva sa okrem toho chystá zrealizovať aj vydláždenie chodníka vedúceho od úradu po odbočku k miestnej škole a opravy niektorých zničených ciest za asi 60.000 eur. "Prebehne aj rekonštrukcia miestnych futbalových šatní. Tie sa budú musieť postaviť nanovo, nakoľko sú v dezolátnom stave. Prispeje na ne futbalový zväz," uviedol Husarčík.



Vedenie obce sa navyše už dlhšie zaoberá myšlienkou realizácie malého miestneho múzea v rámci česko-slovenskej spolupráce. Priestor by mal slúžiť na prezentáciu miestnych artefaktov. "Zakúpili sme drevenicu, kde chceme toto múzeum urobiť," objasnil starosta. V uplynulom období tam pribudol nový krov, drevenicu prekryli a momentálne sa samospráva pokúša získať i ďalšie finančné prostriedky, ktoré by boli postačujúce na realizáciu myšlienky.



Spodné poschodie dreveničky tvoria dve izby a pitvor, pod strechou je podkrovný priestor. "Myšlienka bola taká, že dole budú naše artefakty a v podkroví v rámci kultúrnej výmeny zas moravské. Rovnaké múzeum by totiž malo vzniknúť aj na Morave. Ak sa nám podarí získať peniaze, potrebujeme ešte vymeniť spodné drevá a budeme pracovať na úpravách interiéru," skonštatoval starosta.