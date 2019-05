Deň otvorených dverí v múzeu v Jelšave bude zameraný na baníctvo

Súčasťou podujatia bude i otvorenie tematickej výstavy, ktorá bude v múzeu sprístupnená do konca mája.

Jelšava 21. mája (TASR) – Baníctvu a jeho tradícii v regióne Gemer bude venovaný deň otvorených dverí v Mestskom múzeu Jelšava (MMJ) v okrese Revúca. Uskutoční sa v piatok 24. mája od 9.00 do 15.00 h.



„Chceli by sme populárnou formou trochu priblížiť bohatú banícku históriu nášho regiónu Gemer, keďže sa tu ťažila železná ruda, meď a v menšom množstve i ďalšie nerasty. V súčasnosti je to hlavne magnezit,“ priblížila riaditeľka MMJ Tatiana Strelková.



Dodala, že v uvedený deň pripravia v múzeu i dramatizované prehliadky. „Určite nás navštívia aj banícki škriatkovia – permoníci, ktorí budú sprevádzať našich návštevníkov do jednotlivých priestorov,“ avizovala Strelková.



Súčasťou podujatia bude i otvorenie tematickej výstavy, ktorá bude v múzeu sprístupnená do konca mája. Keďže podľa riaditeľky archív a depozitár MMJ nie je na tento účel dostatočne vybavený, potrebné predmety a materiály si zapožičajú.



„Spolupracujeme s Baníckym múzeom v Rožňave, Gemersko-malohontským múzeom v Rimavskej Sobote a občianskym združením Rákošská cächa. Jeho členovia sa snažia zachovávať banícku tradíciu v tejto časti Gemera,“ zakončila Strelková.