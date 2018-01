Zdroj smogu v Jelšave nie je podľa primátora známy

Nepriaznivú situáciu so znečistením ovzdušia sa bude samospráva snažiť zlepšiť okrem iného napríklad motiváciou ľudí k prechodu na iné palivo.

Jelšava 25. januára (TASR) – Problémom pri snahe o zlepšenie kvality ovzdušia v meste Jelšava v Revúckom okrese je nejasný pôvod prachových častíc, ktoré sú príčinou jeho silného znečistenia v zimnom období. Pre TASR to uviedol primátor Milan Kolesár, podľa ktorého im zatiaľ nikto s určitosťou nepotvrdil jeho zdroj.



"Chceli by sme vedieť, či má na tom naozaj taký veľký podiel miestny priemysel, ako to tvrdia ľudia v meste. Prípadne, či za to môžu lokálne kúreniská, keďže vplyvom toho, že je tu chudobnejší región, ľudia viac kúria drevom, ktoré býva mokré a nekvalitné," vysvetlil primátor.



Nepriaznivú situáciu so znečistením ovzdušia sa podľa jeho slov bude samospráva snažiť zlepšiť okrem iného napríklad motiváciou ľudí k prechodu na iné palivo. "Rozmýšľali sme aj o všeobecne záväznom nariadení, na základe ktorého by sme dotovali zmenu vykurovacieho telesa alebo i celej palivovej základne v domácnosti," priblížil Kolesár s tým, že rôzne dotačné programy má v tejto oblasti aj štát.



Problém však vidí v prístupe obyvateľov z nižších sociálnych vrstiev k tejto záležitosti. "Nie sú zvyknutí podávať žiadosti štátu a bude im s tým treba pomôcť. Navyše často majú poznámky, že kto im to schváli a celkovo sú nedôverčiví, či sa to vôbec podarí," konštatoval primátor.



Okrem súhry geografických, prírodných a sociálnych faktorov, ktoré prispievajú k častému hromadeniu smogu nad Jelšavou, upozornil aj na samotnú meraciu stanicu, ktorá podľa neho vo viacerých iných problémových lokalitách v SR chýba. "Aj vďaka nej sa o nás v prípade zvýšenia prachu v ovzduší hneď vie," dodal.



Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) býva ovzdušie v Jelšave znečistené miniatúrnymi tuhými prachovými časticami s veľkosťou pod desať mikrometrov, ktoré sa nazývajú PM10. Ich limitná hodnota je 50 mikrogramov na meter kubický vzduchu. Ako upozorňuje SHMÚ, táto hodnota nesmie byť prekročená na jednotlivej meracej stanici viac ako 35-krát v kalendárnom roku.