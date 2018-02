Jelšavský sociálny podnik by mal zamestnať päť až desať ľudí

Podľa primátora Milana Kolesára už síce v Jelšave majú príspevkovú organizáciu Mestské služby, chcú však začať aj so špecifickejšími činnosťami.

Jelšava 5. februára (TASR) – Päť až desať ľudí by malo nájsť prácu v pripravovanom sociálnom podniku v Jelšave v Revúckom okrese, ktorý bude zameraný na komunálne služby. Podľa primátora Milana Kolesára už síce v meste majú príspevkovú organizáciu Mestské služby, chcú však začať aj so špecifickejšími činnosťami.



"Chýba nám tu napríklad asfaltovací stroj, pomocou ktorého by sme 'plátali' chodníky a cesty, kde treba opraviť, povedzme šesť štvorcových metrov asfaltu. To nám nepríde urobiť ani jedna veľká firma a správa ciest nastúpi až vtedy, keď si vyrieši opravy svojich komunikácií," priblížil Kolesár. Ďalším zariadením by mal byť stroj na pretláčanie kanalizácie, ktorý v regióne podľa neho tiež chýba. "Okrem toho by to boli ďalšie bežné komunálne služby ako dokončovanie verejných stavieb či práce okolo verejnej zelene," dodal.



Primátora však podľa vlastného vyjadrenia mrzí nízky počet miest, ktoré v podniku vzniknú. "Keď si pozriem sociálne podniky, ktoré fungujú v Maďarsku, kam často chodím, tak neviem, ako to dokázali, že v jednej obci zamestnávajú touto formou stovky ľudí," podotkol Kolesár s tým, že na Slovensku sú samosprávy limitované zákonom o štátnej pomoci.



"Keď sa sčítajú všetky formy pomoci, ktoré dostávame od štátnych orgánov na určitý podnikateľský zámer, tak nesmieme prekročiť sumu 200.000 eur. My sme sa tak s vybavením, technikou a mzdami dostali len do možnosti zamestnania spomínaných piatich zamestnancov, aby sme neporušili de minimis, teda pravidlo štátnej pomoci," zakončil.