V obci Janova Lehota vybudujú zberný dvor

Janova Lehota 19. apríla (TASR) - V Janovej Lehote vybudujú zberný dvor a stojiská na umiestnenie nádob na zmesový komunálny odpad. Obci sa na tento projekt podarilo získať dotáciu vo výške takmer 158.000 eur z Operačného programu Ľudské zdroje.



Ako priblížila starostka Božena Kováčová, problematiku nakladania s komunálnym odpadom a jeho separáciu rieši samospráva dlhodobo. Žiadosť o dotáciu na vybudovanie zberného dvora podávala už viackrát, no až tentoraz uspela.



"V rámci projektu pribudnú stojiská, ktoré chceme dať do tých lokalít, kde máme rómskych spoluobčanov. Myslím si, že nielen oni, ale aj ostatní občania sa naučia, ako efektívne triediť a separovať odpad, čím prispejeme k lepšiemu životnému prostrediu. Odpad separujeme v obci aj v súčasnosti, ale nerobíme to na stanovištiach, ale chodíme s traktorom a zbierame ho," uviedla.



Súčasťou projektu je aj vytvorenie pracovného miesta pre jednu osobu z marginalizovanej rómskej komunity. Podľa starostky sa zamestnávaniu týchto ľudí v obci nebránia, práve naopak. Piati z nich našli uplatnenie aj v miestnom domove sociálnych služieb.