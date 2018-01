Jozef Viskupič navštívil okres Hlohovec, stretol sa so starostami

Výzvou pre región je podľa predsedu Trnavského samosprávneho kraja projekt integrovaných centier zdravotnej starostlivosti, na ktoré sú vyčlenené prostriedky z eurofondov.

Hlohovec 22. januára (TASR) – Treťou zastávkou v šnúre plánovaných stretnutí so starostami a primátormi jednotlivých regiónov Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) pokračoval v pondelok predseda Jozef Viskupič so svojimi zástupcami v okrese Hlohovec. S predstaviteľmi samospráv hovorili o najpálčivejších problémoch.



V Hlohovci ide v prvom rade o dopravnú situáciu a nový most ponad Váh. „Túto prioritu nespochybnil žiadny z prítomných starostov,“ konštatoval Viskupič na stretnutí s novinármi. Pretože skutočnosť, že nedostatočná kapacita mosta zapríčiňuje dopravné problémy na dennej báze, sa týka celého regiónu, nielen okresného mesta. Predseda TTSK uviedol, že s primátorom Hlohovca Miroslavom Kollárom i primátorkou blízkeho Leopoldova Teréziou Kavuliakovou absolvovali už niekoľko spoločných stretnutí. Podľa Viskupiča ide o beh na dlhú trať, realizácia je podľa neho možná do konca volebného obdobia. Kollár uviedol, že nový most by mal odbremeniť centrum mesta od tranzitnej a najmä nákladnej dopravy, odvedie dopravu v smere na železničnú stanicu.



Podpredseda TTSK József Berényi dodal, že starostovia v kapitole doprava požadovali aj pomoc pri odklonení nákladnej dopravy a poľnohospodárskych strojov z ciest tretej triedy v regióne, ktoré na to nie sú dimenzované. "Požiadali nás, aby sme my komunikovali s políciou. To ideme, samozrejme, urobiť, po nejakej dobe sa ich budeme spýtať, čo sa zrealizovalo," dodal Berényi.



Ako ďalší problém bola prezentovaná neukončená vodovodná a kanalizačná sieť v regióne. "Je to téma mimo kompetenčného rámca TTSK, ale obce očakávajú od nás pomoc. Patrí do 19. storočia, no vyriešená nie je," konštatoval Viskupič s tým, že osloví jednotlivé vodárenské spoločnosti, ktoré v TTSK pôsobia. „Ľudia, bývajúci v obciach, si predsa zaslúžia vodovody a kanalizačnú sieť,“ povedal Viskupič s tým, že neexistencia kanalizačnej siete zaťažuje aj životné prostredie.



Zaujímavou výzvou pre región je podľa predsedu TTSK projekt integrovaných centier zdravotnej starostlivosti, na ktoré sú vyčlenené prostriedky z eurofondov a na ktoré je potrebné pripraviť projekty. "V našom prípade ide o 14 centier," dodal Viskupič. Na stretnutí so starostami našli podľa neho spoločnú a tvorivú reč. To potvrdila aj starostka obce Tepličky Mária Janičková. Pozitívne hodnotila záujem predstaviteľov krajskej samosprávy o ich problémy. Povedala, že takéto stretnutia majú zmysel, "pretože vieme, čo nás čaká, v čom všetkom sa môžeme na ich obrátiť".