J.Steklý z Opatovej má 98 rokov, ísť voliť považuje za povinnosť

Trenčín 30. marca (TASR) – Najstarším voličom v trenčianskej mestskej časti Opatová je 98-ročný Jozef Steklý. Okrskovej volebnej komisii predložil občiansky preukaz v červenej plátennej väzbe, ktorý mu vydali v 50. rokoch minulého storočia.



Do volebnej miestnosti v miestnom kultúrnom stredisku, ktorá je vzdialená len asi 50 metrov od jeho domu, prišiel predpoludním a ako sám povedal, splnil si svoju občiansku povinnosť.



„Ísť voliť je povinnosť každého občana, pretože ak chcem rozhodovať o tom, v akom štáte chcem žiť, tak musím ísť aj voliť, aby som tam mal svojho zástupcu. Niekedy sa to nepodarí, ale aspoň som urobil to, čo som mohol urobiť,“ zdôvodnil svoju účasť pravidelný volič.



Ako dodal, tí čo nechodia voliť, tí môžu len nadávať v krčme a búchať päsťou do stola. „Vedia každému poradiť, ale sami nič neurobia,“ zdôraznil Steklý.



Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Adriany Zubovej pán Steklý chodí voliť pravidelne. Je najstarším voličom v mestskej časti, druhou najstaršou bola 96-ročná volička, ktorá bola osobne voliť hneď ráno.



„V prvom kole prišlo v Opatovej voliť z 1357 oprávnených voličov 859, účasť presiahla 63 percent,“ doplnila predsedníčka okrskovej volebnej komisie.