Jubilejný 50. ročník Zemplínskeho jarmoku prinesie pre každého niečo

Príležitosť zúčastniť sa jubilejného Zemplínskeho jarmoku využijú podľa jej slov predajcovia v 120 predajných stánkoch, občerstvenie ich bude ponúkať takmer 20.

Michalovce 16. augusta (TASR) - Jubilejný 50. ročník Zemplínskeho jarmoku, ktorý sa v Michalovciach uskutoční v piatok a sobotu, prinesie zábavu pre všetky vekové kategórie. Informovala o tom Iveta Palečková z komunikačného referátu Mestského úradu v Michalovciach.



Piatkový program Zemplínskeho jarmoku sa začína o 10.00 h. Jeho súčasťou bude vystúpenie speváckej skupiny Folklórneho súboru Zemplín, klaunsko-žonglérska šou, výstava drobnochovateľov, pouličný sprievod na cyklokáre v réžii Divadla Actores z Rožňavy i prejazd účastníkov motozrazu námestím. Večer bude tribúna na námestí patriť funky-jazzovému saxofonistovi Máriovi "Gapa" Garberovi. "Povestnou čerešničkou na torte bude obľúbená slovenská kapela No Name," uviedla Palečková k programu prvého dňa jarmoku.



Sobota ponúkne okrem už tradičnej Uličky remesiel a tvorivej dielne pre deti aj vesmírne dobrodružstvo Astro show. "Ide o nafukovaciu kupolu, v ktorej budete mať možnosť dozvedieť sa niečo o planétach našej Slnečnej sústavy a pozrieť sa do sveta čiernych dier," vysvetlila Palečková s tým, že prenosné planetárium bude umiestnené priamo na námestí. Popoludňajší program podľa jej slov prinesie hudobné koncerty populárnej hudby, v evanjelickom kostole na Masarykovej ulici je tiež pripravený koncert pre priaznivcov duchovného žánru.



Počas jarmoku si na svoje prídu aj športoví fanúšikovia. "V areáli Základnej školy Pavla Horova na Ul. kpt. Nálepku odštartuje 11. ročník letného streetballu. Súťažiť budú deti, ale aj rodičia proti deťom. V tom istom čase sa na ihrisku Základnej školy na Ul. okružnej začne 10. ročník michalovských majstrovstiev vo futbale hráčov nad 50 rokov," informovala Palečková.



Príležitosť zúčastniť sa jubilejného Zemplínskeho jarmoku využijú podľa jej slov predajcovia v 120 predajných stánkoch, občerstvenie ich bude ponúkať takmer 20.



Na zorganizovanie Zemplínskeho jarmoku vyčlenilo mesto podľa slov Palečkovej tento rok 8.300 eur, svojím dielom k nemu prispeli aj mestské kultúrne stredisko a technické služby mesta.