Jubilujúca maliarka Pivovarníková má v Bratislave meditatívnu výstavu

Snové krajiny ovládané Mesiacom a nehmotné bytosti v krajine majú charakter osobnej veľmi intímnej výpovede o vlastnej existencii.

Bratislava 12. marca (TASR) – Výber z novej maliarskej tvorby Jany Pivovarníkovej je v bratislavskej galérii F7. Výstava sa koná pri príležitosti jej životného jubilea a potrvá do 6. apríla.



Obrazy V kráľovstve prírody, Vtáčik, Sediaca, Koníky, Putovanie, Prameň, Noc a z cyklov Jazdkyňa, Meditácia či V krajine namaľovala s množstvom odtieňov dominujúcej modrej farby.



Podľa historika umenia Petra Kršáka maľby predstavujú osobitý pohľad do vnútra autorky a považuje ich za formu liečivej sebareflexie, ktorá je tiež zhmotnenou meditáciou, presnejšie záznamom i výsledkom jej meditácií. Snové krajiny ovládané Mesiacom a nehmotné bytosti v krajine majú charakter osobnej veľmi intímnej výpovede o vlastnej existencii. V tomto zmysle možno diela čiastočne vysvetliť na základe pojmu individuálnej mytológie. Ten sa v modernom umení výraznejšie presadil v 80. rokoch 20. storočia a čiastočne opisuje úsilie autorov vyrovnať sa s vlastným vnútrom, s tým, čo je imanentné, osobné, konfrontované s okolitým svetom, vyjadrené maľbou prostredníctvom symbolického jazyka či rozmanitých výtvarných prostriedkov.



Aj podľa maliara a bývalého pedagóga Jána Bergera je Pivovarníkovej maľba meditatívna. "Vidieť to na tejto výstave. Je to čisté, nie je to prepchaté, má to svoju psychickú silu aj meditatívnu polohu, čo je u nás vzácne," povedal pre TASR Berger. Zároveň ocenil autorkinu dlhodobú vytrvalosť v maľbe bez nejakých skokových vybočení, a to napriek tomu, že vyštudovala niečo celkom iné.



Jana Pivovarníková (1949) študovala v rodnej Bratislave na oddelení grafiky Strednej školy umeleckého priemyslu (1964 – 1968) a odbor dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1968 – 1974). Od 70. rokov sa venuje maľbe, od 90. rokov aj sochárskej tvorbe. V detstve ju inšpiroval ku kresleniu a maľovaniu otec Ján Pivovarník, jeden zo zakladateľov základných umeleckých škôl na Slovensku. Spočiatku sa venovala aj abstrakcii, ale čoskoro prešla k figurálnej maľbe. Dlhodobým ústredným motívom jej obrazov je žena - jazdkyňa na koni v priestore, ktorú neustále inovuje. Okrem slovenských miest mala výstavy v Poľsku, Rakúsku, Nórsku, Maďarsku a na Ukrajine. Je členkou Slovenskej výtvarnej únie.