Juhokórejci kúpili bratislavskú Twin City Tower za 120 mil. eur

Bratislava 12. júna (TASR) - Juhokórejský inštitucionálny investor zastúpený Valesco Group spolu s AIP Asset Management kúpil bratislavskú Twin City Tower za 120 miliónov eur. Firma HB Reavis tak uskutočnila jednu zo svojich najväčších transakcií na slovenskom kancelárskom trhu. Informovala o tom HB Reavis. Transakcia predstavuje prvý vstup juhokórejského kapitálu na slovenský realitný trh.



Majoritným nájomcom Twin City Tower je americká technologická firma Amazon. Za architektonickým konceptom stojí popredné britské štúdio John Robertson Architects a slovenský ateliér Siebert + Talaš.



Spoločnosť Valesco Group je európskym správcom investícií do nehnuteľností so sídlom v Londýne. AIP Asset Management sa zameriava na správu aktív so sídlom v Soule.



HB Reavis, medzinárodný poskytovateľ pracovných priestorov, buduje v niekdajšej industriálnej zóne Bratislavy nové centrum mesta.