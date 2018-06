Ambulantná pohotovosť bude v Žilinskom kraji s minimálnymi zmenami

Šéfka Žilinského kraja upozornila, že v zdravotníckych zariadeniach ŽSK budú počas ambulantnej pohotovostnej služby otvorené aj lekárne samosprávneho kraja v blízkosti pohotovosti.

Žilina 20. júna (TASR) – Ambulantná pohotovostná služba (APS) bude od 1. júla zabezpečená na území Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) iba s minimálnymi zmenami vďaka solidárnemu modelu služieb lekárov. Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová to povedala v stredu na tlačovej konferencii v Žiline po predstavení komplexného plánu riešenia pohotovostí.



Pripomenula, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR malo do 1. júla obsadiť APS, cez výberové konania sa mu však nepodarilo pokryť celý ŽSK. "Už predtým sme sa začali dôsledne pripravovať na situáciu, ktorá mohla po 1. júli nastať. Rokovali sme s lekármi, poskytovateľmi pohotovostí. Tam, kde sa nepodarilo získať licenciu, budeme mať zabezpečenú ambulantnú pohotovosť v zdravotníckych zariadeniach ŽSK. Poskytovať ju budú všetky štyri nemocnice plus poliklinika v Námestove," povedala Jurinová.



Podľa riaditeľky odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvie Pekarčíkovej pripravil samosprávny kraj nový solidárny model fungovania pohotovostí aj na základe diskusií s praktickými lekármi. Ten bude súčasťou zmluvy medzi lekárom a APS v okrese a umožní lekárom sa zo služby "oslobodiť". "Lekár, ktorý nebude chcieť slúžiť pre vyšší vek, z rôznych zdravotných alebo iných dôvodov, zaplatí pomernú časť za neodslúžené hodiny na APS. Prepočty zrealizuje solidárna kalkulačka," uviedla Pekarčíková.



Doplnila, že podľa zákona APS, o ktoré nemal nikto záujem, majú lekári slúžiť povinne. "Povinný nástup do služby tu bol už predtým, nie vždy však bol spravodlivý. Často sa stávalo, že lekár do služby z rôznych dôvodov nenastúpil. Najmä takýmto situáciám chceme v ŽSK predísť a lekári by mali mať možnosť sa rozhodnúť, či chcú, alebo nechcú slúžiť na pohotovosti," dodala riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK.



Jurinová zároveň upozornila, že v zdravotníckych zariadeniach ŽSK budú počas APS otvorené aj lekárne samosprávneho kraja v blízkosti pohotovosti. "Ľudia už nebudú musieť po predpísaní liekov prácne vyhľadávať, do ktorej lekárne v rámci okresu musia ísť. Máme veľký záujem aj na tom, aby lekárenská starostlivosť bola na jednom mieste tiež v ostatných regiónoch," podotkla predsedníčka ŽSK.



APS by mali podľa informácií ŽSK fungovať od 1. júla 2018 pre dospelých, deti a dorast v Kysuckej nemocnici s poliklinikou Čadca, Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená, Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou Dolný Kubín, Oravskej poliklinike Námestovo, Liptovskej nemocnici s poliklinikou Liptovský Mikuláš a Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina. V Martine zabezpečí APS pre dospelých ZDRAVIE MARTIN, s.r.o., a pre deti a dorast Univerzitná nemocnica Martin. V Ružomberku zabezpečí APS pre dospelých Ústredná vojenská nemocnica a pre deti a dorast NOSKO Health prevention, s.r.o. O APS pre dospelých v Kysuckom Novom Meste a Bytči sa rokuje.