K. Bukovčáková výstavou apeluje na ekologický kolaps krajiny

Bratislava 6. apríla (TASR) – Maliarka Kristína Bukovčáková novou tvorbou zaplnila bratislavskú galériu Dot. Platí to doslovne, pretože okrem obrazov tam pomaľovala celé biele steny.



Podľa kurátorky Zuzany Dankovej výstava Yesterday karma nadväzuje na Bukovčákovej predchádzajúci projekt Apokalypsa krásy realizovaný na rovnakom mieste (2017). Maliarka naďalej spracováva environmentálnu tému a ponúka pohľad na súčasný svet ako výsledok mixu ekologických, ekonomických a politických kríz smerujúcich ku katastrofálnym scenárom. Upúšťa od využitia kontrastných a veselých farieb, avšak ostáva jej zachovaný maliarsky rukopis. Environmentálnu situáciu vníma ako veľmi kritickú, čo ovplyvňuje jej voľbu tmavších farieb. V duchu novo vzniknutého hnutia Fridays for Future upozorňuje na vážnosť situácie, ktorá bola spôsobená najmä staršou generáciou a nečinnosťou strednej generácie.



Riečne artefakty, Špecifická komunikácia krajina a mňa, Následok prepracovania, Bubák, Útočisko, Citlivé bytosti, Alegória na indického psa, Dievča, Rajčiny, obrazy zo série Abstrakt a ďalšie diela vytvorila akrylom, airbrushom a suchým pastelom. Viaceré sú veľkoplošné.



"Pomocou článkov, kníh, rozhovorov vnímam meniace sa prostredie, v ktorom žijem a snažím sa o tom nadviazať dialóg obrazom. Uvedomujem si, že téma ekologického kolapsu krajiny je veľká a komplexná záležitosť. Ale dotýka sa ma natoľko, že si neviem predstaviť venovať sa v súčasnosti inej téme. Vnímam ju preto aj ako všeobecnú, ale zároveň zasahujúcu do mojej osobnej roviny," zdôvodňuje mladá autorka, ktorá po neprijatí na štúdium fotografie na bratislavskú Vysokú školu výtvarných umení sa rozhodla pre médium maľby.



"Fotografovanie bolo vtedy pre mňa veľkým koníčkom a z neprijatia na jej štúdium som bola sklamaná. Preto som sa rozhodla pre inú školu aj médium. Teraz to neľutujem, maľovanie ma veľmi baví," povedala na piatkovej (5. 4.) vernisáži pre TASR úspešná výtvarníčka z prestížnej slovenskej súťaže Maľba roka, v ktorej zvíťazila (2016) a rok predtým bola druhá.



Trnavská rodáčka Kristína Bukovčáková (1991) začala štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici (2011) v Otvorenom ateliéri maľby u profesora Jána Kudličku a akademického maliara Rastislava Podobu. V roku 2013 mala študijnú stáž na Akadémii umení v Krakove v ateliéri profesora Andrzeja Bednarczyka. Je absolventkou ateliéru Intermediálnej konfrontácie Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe na Katedre voľného umenia u docenta Jiřího Davida a Milana Saláka (2018). Pôsobí v českej metropole.



Výstava potrvá do 28. apríla.