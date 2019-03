K Hodine Zeme sa pripoja i bánovskí školáci

Všetky školy budú vlastnými silami upravovať svoj areál, sadiť a upratovať.

K celosvetovej kampani Hodina Zeme sa v posledný marcový týždeň pripoja i školáci z bánovských základných škôl (ZŠ). S cieľom upriamiť pozornosť na znečistenie planéty si pripravili viacero aktivít.



Všetky školy budú vlastnými silami upravovať svoj areál, sadiť a upratovať. V ZŠ Duklianska v rámci environmentálneho vyučovania budú školáci realizovať aktivity na podporu triedenia odpadu a recyklácie s názvom Dajme odpadu druhú šancu, riešiť budú i kvíz Zemeguľa, tvoriť výtvarné diela na tému ekológie a vznikne aj rozhlasová relácia k Hodine Zeme v školskom rozhlase.



V ZŠ Školská sa environmentálna skupina ENVIRÁČIK zapojí do čistenia sídliska Dubnička a povodia potoka Dubnička s klubom ŠHOK, téme sa budú venovať aj v školskom rozhlase. V ZŠ Partizánska budú sadiť bylinky do novovybudovanej bylinkovej špirály, zeleninu do záhonov a kvety pred vstup do budovy. V ZŠ Komenského sa v rámci hodín výtvarnej výchovy budú žiaci venovať téme ochrany životného prostredia. V ZŠ Gorazdova budú tvorivé dielne zamerané na triedenie odpadu.



Školské aktivity doplnia ďalšiu paletu podujatí, ktoré pripravila samospráva s dobrovoľníkmi. V poslednú marcovú sobotu (30. 3.) to bude zber odpadu vo viacerých lokalitách mesta, premietanie filmov s ekologickou tematikou, sadenie stromov či budovanie kompostéra. Na Námestí Ľ. Štúra zase mesto pripravilo program vyplnený hudbou a výtvarným umením. Na hodinu tiež vypne tamojšie verejné osvetlenie a spolu s Bánovčanmi vytvorí symbol Hodiny Zeme zo sviečok.