K Hudbe bez bariér sa v roku 2018 pripoja ďalšie osobnosti

Hudbu bez bariér podporia svojím vystúpením viaceré osobnosti, ktoré toto podujatie koncertmi podporujú už tradične každý rok.

Bratislava 17. januára (TASR) - Hudba bez bariér zverejnila prvé dôležité informácie o svojej blížiacej sa jarnej edícii. Tentoraz sa obľúbená hudobná párty uskutoční v piatok 23. marca v priestoroch Liptov arény Tatralandia v Liptovskom Mikuláši.



Štvrté pokračovanie Hudby bez bariér podporia svojím vystúpením viaceré osobnosti, ktoré toto podujatie koncertmi podporujú už tradične každý rok, speváčky Celeste Buckingham a Sima Martausová, spevák Martin Harich, kapely Polemic, King Shaolin a gitarista Dávid Bílek. Prvýkrát sa v line-upe podujatia objavuje meno speváčky Katky Knechtovej či muzikálovej herečky Kataríny Ivankovej, ktorá vystúpi spoločne s Folklórnym súborom Majerán Liptovský Hrádok. Mená ďalších účinkujúcich organizátori zverejnia neskôr.



„Veľmi sa tešíme, že v roku 2018 pribudnú medzi osobnosti, ktoré nás podporujú, ďalší úžasní umelci, tentokrát to budú krásne a talentované dámy, speváčky. Sme radi, že vďaka všetkým týmto umelcom i vďaka našim partnerom môžeme pomôcť rodinám a jednotlivcom sociálne či zdravotne hendikepovaným, ktorých navštívime v lete priamo v ich domovoch na ďalšom ročníku nášho najväčšieho charitatívneho cyklistického podujatia Parasport24 Tour 2018,“ dodáva organizátor Hudby bez bariér Miroslav Buľovský na margo každoročného športového podujatia, ktoré má taktiež pod patronátom.



Práve počas letného charitatívneho cykloturné bude rozdaný výťažok zo vstupného z koncertu Hudba bez bariér tým, ktorí to najviac potrebujú - hendikepovaným ľuďom, ktorých prostredníctvom podobných podujatí občianske združenie Parasport24 podporuje už dlhé roky.



„Srdečne pozývame všetkých priaznivcov dobrej hudby a zábavy 23. marca do Liptov arény, kde sa na jednom pódiu spojí bez bariér množstvo hudobníkov, spevákov a žánrov hudby. Dobrú párty môžu spojiť s poslednou lyžovačkou v Jasnej alebo s kúpaním v Tatralandii,“ dodáva Buľovský.



OZ Parasport24 bolo založené v roku 2006 a venuje sa organizácii rôznorodých projektov na podporu hendikepovaných ľudí, ktorí ako jednotlivci majú obmedzené podmienky na získavanie finančných a iných prostriedkov pre vlastný rozvoj. Prostredníctvom športu majú občania so zdravotným postihnutím lepšiu možnosť zaradiť sa do bežného života.



Vstupenky na podujatie Hudba bez bariér sú v predaji na webe Gopass.sk. TASR informovala Adriána Čahojová z agentúry Soul for Show.