K. Lizurej vystavuje v Bratislave veľkoplošné, ručne vyšívané obrazy

Bratislava 23. januára (TASR) - Poľská umelkyňa Karolina Lizurej má prvú samostatnú slovenskú výstavu v centre Bratislavy. Pod názvom Hefty je v Poľskom inštitúte, kde potrvá do 15. februára.



V expozícii dominujú závesné textilné diela ručne vyšívané čiernou niťou na bielom podklade. Viaceré z nich sú veľkoplošné. Nevesta, ktorá chce byť sexi má rozmer 2,2 x 2,2 metra, Zombie nevesta (2,2 x 2,8), Svadba s hrdým dôstojníkom (2,3 x 1,6) rovnako ako obraz Ohlasujem veľkú radosť, Nevesta s kyticou je na ploche 2x1,2 metra. Tieto aj ďalšie diela vyšila tenkou niťou. Menšie obrazy zo série Nevesta po noci, Abstrakcia a Mimóza vytvorila tiež ručným vyšívaním, ale hrubou viacnásobne prelínanou rôzne farebnou priadzou. Výstavu spestrujú menšie kresby so svadobnou tematikou.



"Deväť rokov sa zaoberám textilnou tvorbou. Niektoré obrazy robím podľa fotografie. Sú tu aj portréty varšavských povstalkýň, ktorým takto vzdávam úctu. Niektoré diela som urobila vlani pre túto príležitosť. V tvorbe oscilujem medzi realizmom a abstrakciou," povedala na utorkovej (22.1.) vernisáži výstavy autorka, ktorá sa trikrát zúčastnila medzinárodného trienále krajín V4 Textile Art of Today.



Podľa jeho organizátora Andreja Augustína je to jediná účastníčka sympózia, ktorá získala dve ceny. Prvú ešte ako študentka na treťom ročníku a druhú (Cenu riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave) v rámci piateho medzinárodného trienále 2018/2019.



"Nepoznám nikoho iného, kto by ručne tvoril takéto veľké figuratívne diela z textilu," uviedol pre TASR Augustín.



Karolina Lizurej študovala na Fakulte maľby Akadémie umení vo Varšave (2009-2014), kde získala aj diplom zo špecializácie umelecký textil. Pokračuje tam v doktorandskom štúdiu a pripravuje sa na obhajobu dizertačnej práce. Od roku 2012 zároveň študuje na Fakulte konzervácie a reštaurovania umeleckých diel na rovnakej univerzite, kde sa pripravuje na obhajobu diplomovej práce. Zaoberá sa umeleckým textilom – heftami (výšivkami), maľbou, kresbou, počítačovou a klasickou grafikou. Tiež realizuje kópie a scénografické rekvizity - obrazy pre reklamy a filmy, napríklad pre tohtoročný film Gareth Jones režisérky Agnieszky Holland. Okrem iných ocenení je laureátkou Ceny ministra kultúry a národného dedičstva (2012, 2013).