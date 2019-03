K obetiam obchodovania s ľuďmi zo Slovenska patrili vlani aj deti

Medzi minuloročnými obeťami bolo napríklad 13-ročné dievča, sexuálne zneužívané a nútené k fiktívnemu sobášu vo Švédsku.

Košice 13. marca (TASR) – Za minulý rok identifikovali slovenské úrady 46 obetí obchodovania s ľuďmi. Z nich bolo 30 žien a 16 mužov. "Čo je alarmujúce, až v 12 prípadoch išlo o mladistvé osoby. Najmladšia obeť obchodovania s ľuďmi mala len 11 rokov a bola sexuálne zneužívaná," uviedol v stredu pre novinárov riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR Jozef Halcin.



Najviac obetí - 16, zaznamenali priamo na Slovensku, Slováci sa však stali obeťami obchodovania s ľuďmi aj v Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku, Veľkej Británii, Taliansku, Holandsku alebo Švédsku. Z celkového počtu 27 prípadov tohto trestného činu polícia v 23 prípadoch vzniesla obvinenie voči konkrétnym osobám.



Medzi minuloročnými obeťami bolo napríklad 13-ročné dievča, sexuálne zneužívané a nútené k fiktívnemu sobášu vo Švédsku. Najstaršou obeťou zo Slovenska bol 64-ročný muž, ktorý bol zneužívaný na žobranie v zahraničí.



"Najčastejší účel obchodovania s ľuďmi predstavuje sexuálne zneužívanie, žobranie, kde sú zneužívaní hlavne zdravotne a psychicky postihnutí ľudia, ďalej nútená práca a novinkou posledných rokov sú nútené alebo fiktívne sobáše," povedal Halcin.



Skutočný počet obetí je pritom podľa odhadov viacnásobne vyšší, niektorí ľudia si dokonca ani neuvedomujú, že sa stávajú obeťami vykorisťovania. Odborníci v tejto súvislosti varujú tých, ktorí idú s vidinou zárobku za prácou do zahraničia, aby si overovali sprostredkovateľov a nedali sa zlákať nelegálnym alebo pochybným zamestnaním.



Ministerstvo vnútra v tejto oblasti podporuje preventívne a osvetové kampane a opatrenia, v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou (SKCH) je to už desať rokov aj program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi.



"Pomáhame obetiam prinavrátiť ľudskú dôstojnosť, o ktorú ich obrali obchodníci, pomáhame im opätovne nabrať sebadôveru nielen v seba, ale aj vo svoje okolie, pretože často ich do tej situácie vykorisťovania dostali práve rodinní príslušníci. Každoročne máme v starostlivosti okolo 30 klientov, ľudí, ktorým sa podarilo uniknúť z rúk obchodníkov a vstúpiť do programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi," uviedla Jana Verdura z SKCH.



Osvetovú činnosť v tejto oblasti podporuje aj veľvyslanectvo Veľkej Británie v SR, keďže Slováci sa stávajú obeťami zneužívania a vykorisťovania aj v tejto západnej krajine. Súčasťou kampane je typický červený dvojposchodový londýnsky autobus. V Košiciach na Hlavnej ulici sa v ňom počas dňa môžu študenti, ale aj široká verejnosť dozvedieť viac o téme obchodovania s ľuďmi. V rámci projektu sa v stredu koná v Košiciach aj seminár pre sociálnych pracovníkov či členov mimovládnych organizácií. "Na východ Slovenska sme prišli preto, že obete pochádzajú často z tohto regiónu, osobitne z rómskych komunít, ktoré sa viac zraniteľné pri tomto fenoméne. Hlavným cieľom je zvýšiť povedomie, aby sa ľudia nestali obeťami obchodníkov s ľuďmi," povedala Kimberly Gillinghamová z britského veľvyslanectva.