POLÍCIA: K plynulej doprave v Bratislave prispeli aj viaceré firmy

Bratislava 19. februára (TASR) – Kolapsu dopravy v Bratislave po spustení rozsiahlych dopravných obmedzení zabránili v pondelok (18. 2.) aj viaceré firmy. Uviedli to na utorkovej tlačovej konferencii zástupcovia polície. Poukázali pritom na firmu Slovnaft, ktorá v predstihu upravila svoju logistickú činnosť, ale aj na iné firmy, ktoré svojim zamestnancom umožnili pracovať z domu. Polícia podotýka, že z jedného dňa sa nedajú robiť závery a Bratislavu čaká z hľadiska dopravy ešte náročné obdobie, a to aj pre organizáciu podujatí v rámci krajín V4, OBSE či pre majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji.



Polícia v pondelok v Bratislave výraznejšie zdržania v doprave nezaznamenala. Situáciu monitorovala aj z vrtuľníka, prostredníctvom kamier a v teréne boli aj policajné hliadky. "V pondelok sme zaznamenali v Bratislavskom kraji osem dopravných nehôd a 16 škodových udalostí. V okresoch Bratislava I a Bratislava II bola jedna dopravná nehoda, ktorá bola však mimo dotknutého územia, a nezaznamenali sme ani jednu škodovú udalosť, ktorá by mala súvis s plynulosťou a bezpečnosťou v cestnej premávke na ceste I/63, na Prístavnej, Košickej, Páričkovej alebo na Mlynských nivách," spresnil zástupca riaditeľa Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Tibor Sekula.



Počas monitoringu zaznamenala polícia problematickú priepustnosť napríklad na výjazde z Dolnozemskej smerom na Prístavný most. Zhustenie premávky bolo na Prístavnom moste a rovnako aj smerom na Bajkalskú ulicu. Problémový bol aj zjazd z diaľnice D1 smerom na Gagarinovu. Vodiči nereagovali na zmenu dopravného značenia najmä na Páričkovej ulici.



Riaditeľ operačného odboru KR PZ v Bratislave Viktor Tuma vníma pozitívne, že verejnosť pre dopravné obmedzenia nezneužívala v pondelok tiesňové linky, ale svoje otázky a podnety smerovala na bezplatnú informačnú linku 0800 242 000. "Na túto linku sa v pondelok obrátilo 99 občanov. Najčastejšie žiadali informácie v oblasti dopravnej situácie. V ktorých častiach Bratislavy sú najväčšie zápchy a kadiaľ sa to dá obísť," spresnil. Ľudia mali aj podnety k dopravnému značeniu a organizácii dopravy, ktorými sa zaoberajú dopravní inžinieri a pracovníci magistrátu.



Polícia upozorňuje na to, že dopravným obmedzeniam v Bratislave nie je koniec a z jedného dňa sa nedá predpovedať, či ku kolapsu dopravy v hlavnom meste nedôjde. "Prijímanie definitívnych záverov po jednom dni je predčasné. Vnímame, že ešte tento a budúci týždeň je ovplyvnený jarnými prázdninami," podotkol riaditeľ KR PZ v Bratislave Adrian Pavlík. Upozornil na 14 nahlásených akcií v Bratislave, ktoré môžu ovplyvniť dopravu v hlavnom meste, z toho jednou bude svetový šampionát v ľadovom hokeji.