K voľbám prichádzajú ľudia v Dlhom nad Cirochou najmä ráno

Dlhé nad Cirochou 10. novembra (TASR) – Do volebnej miestnosti prichádzajú obyvatelia obce Dlhé nad Cirochou v Sninskom okrese najmä ráno, a to po návšteve kostola i obchodu. Zhodli sa na tom členovia miestnej volebnej komisie.Podľa nich sú komunálne voľby pre miestnych najzaujímavejšie, zúčastňuje sa na nich najviac ľudí. Z 1900 obyvateľov môže k urnám pristúpiť 1596. Najmladší volič má 18 rokov, najstarší 96. O starostovskú stoličku tu má záujem len súčasná hlava obce. Poslancami sa chce stať 15 kandidátov, občania si ich zvolia deväť.Odvoliť prišla aj 34-ročná Zuzana Poľačková.uviedla pre TASR s tým, že voliť chodieva pravidelne.Do volebnej miestnosti prišiel aj Daniel Zelman (60), ktorý pochádza z českého Kolína. V Dlhom na Cirochou býva takmer dva a pol roka so svojou priateľkou, ktorá odtiaľ pochádza.povedal s úsmevom pre TASR. Voliť sa rozhodol pre to, aby obec zastupoval niekto, kto pre ňu niečo urobí.V okrese Snina môžu občania okrem mesta k urnám pristúpiť aj v 33 obciach. Len jedného kandidáta na post starostu majú v 14 z nich.