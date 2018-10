Kamenné námestie v centre Bratislavy mení svoju podobu

Podľa neho dlhodobo zanedbané námestie v centre Bratislavy začalo mesto s partnermi obnovovať v auguste.

Bratislava 24. októbra (TASR) – Revitalizácia bratislavského Kamenného námestia pokračuje podľa plánu. Na stredajšom kontrolnom dni to potvrdil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.



Podľa neho dlhodobo zanedbané námestie v centre Bratislavy začalo mesto s partnermi obnovovať v auguste. Po odstránení nelegálnych stánkov s rýchlym občerstvením rozšírili trávnaté plochy, inštalovali závlahový systém, zlikvidovali staré lavičky a osadili nové, pribudli aj mobilné kvetináče. Mesto podniklo aj kroky na záchranu veľkého stromu Paulownia, ktorý je dlhoročným symbolom námestia, a po ošetrení je jeho šikmý rast spevnený drevenými podperami.



"Finišujeme s úpravami. Momentálne vyrovnávame asfaltový povrch, ten však v budúcom roku vymení kamenná dlažba. Na to mestské zastupiteľstvo musí schváliť rozpočet. Odstránime reklamné tabule tým, že nepredĺžime zmluvy. Konečná úprava Kamenného námestia si ešte vyžiada určité diskusie," konštatoval Nesrovnal.



"Zatiaľ sme spokojní s postupom prác. Prvým krokom bolo vyčistenie priestoru a teraz to pokračuje v rámci nášho projektu Živé námestie. Pracujeme na tom, aby tu ešte pribudlo zimné sedenie a osvetlenie. Chceme naďalej participovať s mestom pri využití budúcoročných financií na priority projektu, ktorý prepojí Kamenné námestie s Námestím SNP a ďalším okolím," uviedol Gábor Bindics z Aliancie Stará tržnica, ktorá sa iniciatívne podieľa na revitalizácii susediacich verejných priestranstiev.