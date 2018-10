Kamionisti smerujúci do Maďarska môžu v Bratislave spôsobiť problémy

Aby nedošlo k paralyzácii dopravy v Bratislave, polícia vyzýva vodičov, aby v ceste pokračovali, až keď bude možný plynulý prejazd cez hranice.

Bratislava 19. októbra (TASR) – Polícia upozorňuje vodičov nákladných áut s hmotnosťou nad sedem ton, že ich počas víkendu čaká výrazné obmedzenie na pozemných komunikáciách v Maďarsku. Aby nedošlo k paralyzácii dopravy v Bratislave, polícia vyzýva vodičov, aby v ceste pokračovali, až keď bude možný plynulý prejazd cez hranice.



Obmedzenia platia od soboty (20.10.) 22. hodiny a potrvajú do nedele (21.10.) 22. hodiny. Opakovať sa budú v rovnakom čase od pondelka (22.10.) večera a skončiť by mali v utorok (23.10.). "Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave preto žiada vodičov nákladných vozidiel, ktorí budú v uvedenom období smerovať do Maďarska cez hlavné mesto, aby zostali stáť na odstavných plochách a parkoviskách a v ceste pokračovali až keď bude možný plynulý prejazd cez hranice," uvádza Polícia SR na sociálnej sieti.