Kamzíkov narátali v TANAP-e podstatne menej ako vlani na jeseň

Tatranská Lomnica 3. júla (TASR) – Výsledky minulotýždňového sčítania kamzíkov sú už známe, tento rok ich narátali na území Tatranského národného parku (TANAP-u) o čosi menej ako vlani. Lesníci na slovenskej a poľskej strane Tatier zapísali do sčítacích hárkov dokopy 950 kamzíkov, čo je oproti vlaňajšej jari menej o 39 jedincov. Ešte výraznejší pokles je to v porovnaní s minuloročnou jeseňou, kedy v TANAP-e narátali rekordných 1431 kamzíkov.



„Pod výsledky sa podpísalo najmä mimoriadne teplé počasie, ktoré kamzíky prinútilo hľadať tieň. Mnohé z nich ho našli zrejme na severnej strane Tatier, keďže u nás sme ich zaznamenali menej a, naopak, u susedov v Poľsku čísla atakovali rekordy. Predpokladáme, že reálne je kamzíkov zhruba o tridsať percent viac, aj keď čísla hovoria o niečom inom,“ skonštatoval zoológ Štátnych lesov (ŠL) TANAP-u Jozef Hybler. Dodal, že zatiaľ čo na slovenskej strane narátali 591 kamzíkov, z ktorých bolo 63 tohtoročných mláďat, u severných susedov do sčítacích hárkov zapísali 359 jedincov, mláďať bolo 42.



Hoci zrátaných kamzíkov v porovnaní s ostatným sčítaním, ktoré bolo v TANAP-e vlani na jeseň, výrazne ubudlo, zoológ dôvod na paniku nevidí. „Podobné to bolo aj minulý rok na jar, keď sme narátali pod tisíc kamzíkov a jeseň nás ohromila výsledkami. Keďže počas uplynulej zimy sme nezaznamenali výraznejšie úhyny, predpokladáme, že v skutočnosti nedošlo k nejakým zásadným, dynamickým zmenám ich početnosti,“ ozrejmil Hybler s tým, že práve jeseň je na sčítanie ideálna. Počasie je stabilnejšie, nie je tak horúco a aj mláďatá sú už vtedy vo väčšom pohybe, sú lepšie stavané a viac ich vidno v čriedach. „Práve v tomto období je aj ruja, čiže pozorujeme zvýšenú aktivitu i u ostatných kamzíkov. Navyše jesenné sčítanie robíme dva dni, takže výsledky sú presnejšie,“ ozrejmil Hybler.



Kamzíky v TANAP-e sčítavajú už od jeho vzniku, teda sedem desaťročí. Zatiaľ čo jarné spočítanie je zamerané hlavne na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné mapuje početnosť kamzičej populácie pred zimou. Počas tohtoročného jarného sčítania, ktoré pre počasie napokon o týždeň preložili, bolo v teréne približne 200 ľudí. Okrem zamestnancov ŠL TANAP-u, ktoré sú hlavným organizátorom akcie, kamzíky rátali aj pracovníci Správy TANAP-u i Správy PIENAP-u spolu s poľskými kolegami, ako aj s ďalšími dobrovoľníkmi. Vo vysokohorskom prostredí spozorovali tiež viacero medveďov, zahliadli i orly skalné či sokola sťahovavého. Okrem výskytu vzácnych druhov zvierat zmonitorovali aj priechodnosť ochranných chodníkov na území najväčšieho slovenského národného parku.