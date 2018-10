Kandidát na primátora Popradu J. Švagerko sa vzdal kandidatúry

J. Švagerko kandidoval ako nezávislý.

Poprad 31. októbra (TASR) – Kandidát na primátora Popradu a súčasný primátor Jozef Švagerko sa v stredu 31. októbra vzdal kandidatúry. Kandidoval ako nezávislý.



"Dnešné moje rozhodnutie o odstúpení z postu kandidáta robím preto, že Poprad je pre mňa na prvom mieste a že sloboda a demokracia v našom meste potrebujú posilniť našu schopnosť rozvíjať sa na vyspelejšiu demokratickú spoločnosť, kde zodpovednosť nie je len na pleciach individuálnych politikov. Aby som pomohol v tomto demokratizačnom procese, uvoľňujem svojím odstúpením priestor nielen pre ďalších schopných politikov, ktorí sa od posledných volieb vyprofilovali a trúfajú si kandidovať, ale dávam týmto gestom priestor všetkým občanom, ktorým osud Popradu nie je ľahostajný a chcú sa aktívne zapojiť do rozhodovania o budúcnosti mesta, v ktorom žijú," uviedol Švagerko.



Verí, že jeho rozhodnutie bude symbolom zjednotenia všetkých kandidátov, ktorých spoločným cieľom je životaschopné a prosperujúce mesto.



"Poprad si rozhodne zaslúži pokračovať v načatej ceste za slobodou a demokraciou a posilňovať svoju identitu aj cez vyspelé rozhodnutia občanov v blížiacich sa voľbách do orgánov samosprávy. Dnes mesto odovzdávam v historický najlepšej kondícií a nepochybujem o tom, že ten, kto príde po mne, to potvrdí a bude ďalej pokračovať v nastúpenom trende," dodal Švagerko.



V Poprade sa o post primátora uchádza 11 nezávislých kandidátov – František Bednár, Alexej Beljajev, Marek Budzák, bývalý primátor Anton Danko, Peter Dujava, Peter Gápa, Jozef Hrubovčák, František Kornaj, Jozef Košický, jediná ženská zástupkyňa Anna Schlosserová a o hlasy voličov zabojuje aj bývalý viceprimátor Igor Wzoš. Ondrej Kavka kandiduje s podporou koalície strán Spolu – občianska demokracia, SaS, OĽaNO a KDH.