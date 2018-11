Kandidát na primátora S. Grega podal trestné oznámenie na A. Turčanovú

Uznesenie mestského zastupiteľstva (MsZ) o kúpe pozemkov podpísala primátorka podľa neho napriek tomu, že bolo protizákonné a pre mesto Prešov zjavne nevýhodné a absolútne nepotrebné.

Prešov 5. novembra (TASR) - V súvislosti s kúpou pozemkov na Narcisovej a Mudroňovej ulici v Prešove podal kandidát na primátora Stanislav Grega (nezávislý) trestné oznámenie na súčasnú primátorku Andreu Turčanovú (KDH, OĽaNO a Nova), ktorá opäť kandiduje. Tvrdí, že kúpa pozemkov bola pre mesto nevýhodná.



"Po oboznámení sa so skutočnosťami a listinnými dôkazmi som podal na Okresnej prokuratúre Prešov trestné oznámenie vo veci kúpy pozemkov na Narcisovej a Mudroňovej ulici v Prešove, ktorú schválilo Mestské zastupiteľstvo v Prešove dňa 30. mája 2018. Mám podozrenie, že primátorka Andrea Turčanová zneužila svoje právomoci verejného činiteľa," uviedol Grega.



Uznesenie mestského zastupiteľstva (MsZ) o kúpe pozemkov podpísala primátorka podľa neho napriek tomu, že bolo protizákonné a pre mesto Prešov zjavne nevýhodné a absolútne nepotrebné.



"Protizákonnosť podpísaného uznesenia je v tom, že kúpna cena bola stanovená podľa znaleckého posudku vypracovaného znalcom v roku 2017 na plochu určenú na výstavbu bytových domov, pričom v tom čase podľa platného Územného plánu mesta Prešov už išlo o plochu športoviska, ktoré má oveľa nižšiu hodnotu. Mesto tieto pozemky na Narcisovej ulici vôbec nepotrebovalo, lebo nemá tam ani základnú, ani materskú školu," vysvetlil Grega.



"Pani primátorka nemala čo podpísať uznesenie na tú sumu a neakceptovať výšku za štvorcový meter 130 eur určenú práve znalcom od žiadateľa. Mala akceptovať svojho znalca. Na ostatnom zastupiteľstve tá suma bola na 57 eur za štvorcový meter. Pri tej výmere je tam rozdiel 800.000 eur," zdôraznil Grega.



Tlačový referent Mestského úradu v Prešove Milan Grejták v reakcii uviedol, že kúpu pozemkov na Narcisovej a Mudroňovej ulici schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 30. mája 2018 za cenu v zmysle dvoch znaleckých posudkov na sumy 127.000 eur a 1.400.000 eur.



"Uznesenie vzhľadom na termíny primátorka mesta podpísala, no samotnú zmluvu o majetkovom prevode nepodpísala, ale dala vypracovať nový znalecký posudok, podľa ktorého celková kúpna cena za tieto pozemky bola stanovená na 643.000 eur. Vzhľadom na to, že nová cena bola podstatne nižšia, dala primátorka na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 25. septembra 2018 návrh na zrušenie uznesenia, ktorým poslanci tento majetkový prevod v máji schválili,“ uviedol Grejták s tým, že návrh na zrušenie pre hlasovanie opozície neprešiel.