Kandidát na primátora Žiliny predstavil otvorený dokument PlánZA

Žilina 3. mája (TASR) – Otvorený dokument PlánZA - víziu o rozvoji Žiliny, ktorú počas pol roka vytvoril tím 28 odborníkov, predstavil vo štvrtok nezávislý kandidát na primátora Žiliny v jesenných komunálnych voľbách Peter Fiabáne na tlačovej konferencii na pôde Nadácie Polis v Žiline.



Odborné skupiny vytvorili päť kapitol dokumentu - moderné a otvorené mesto, kultúrne a sebavedomé mesto, bezpečné a starostlivé mesto, vzdelané a aktívne mesto, mobilné a zelené mesto. "Je to otvorený dokument, ktorý sa snaží pomenovať problémy tohto mesta. Ale predovšetkým ponúkať riešenia. Pekné na tom pláne je, že vznikol spontánne, ľudsky. Dala sa dokopy úžasná partia ľudí v tomto meste, ktorí už niečo dosiahli. Je to dokument, ktorý vyzýva aj ostatných Žilinčanov, aby sa pripojili a prišli s vlastnými návrhmi, nápadmi a pripomienkami," povedal Fiabáne.



Názov dokumentu vznikol na základe inšpirácie v Bratislave, kde skupina odborníkov pod vedením kandidáta na primátora hlavného mesta Matúša Valla vytvorila Plán Bratislava ako zoznam riešení pre hlavné mesto. "Dohodli sme sa na rovnakej značke a vzájomne sa podporujeme. PlánZA by mal mať aj svoju tlačenú podobu, ktorú budeme verejnosti distribuovať na jeseň," doplnil Fiabáne.



Zdôraznil, že odborná platforma je apolitická. "Budeme veľmi radi, keď si jej riešenia osvoja aj iní kandidáti či budúci primátor a poslanci mestského zastupiteľstva. Ide nám o to, aby sa riešenia PlánuZA stali východiskom pre vyriešenie problémov, ktoré trápia všetkých Žilinčanov," dodal Fiabáne.



Na tvorbe dokumentu PlánZA sa podieľali napríklad psychologička Soňa Holúbková, architektka Lucia Streďanská, riaditeľ Kultúrneho centra Stanica - Záriečie a Nová synagóga Marek Adamov, bývalý tréner majstra sveta v cyklistike Petra Sagana a športovec Peter Zánický, odborník na IT Daniel Harcek, organizátor športových a komunitných podujatí Vladimír Randa, riaditeľka Univerzitnej knižnice v Žiline Alena Mičicová, Martin Brňák zo Slovenskej siete proti chudobe, odborník na dopravu zo Žilinskej univerzity Marián Gogola, športovec a manažér Tomáš Čelko, krajinná architektka Blanka Malá, zakladateľ združenia Kompostuj.me Michal Vavrík.



Poslanec mestského zastupiteľstva Peter Fiabáne je prvým oficiálnym kandidátom na primátora Žiliny. Súčasný primátor Igor Choma v januári oznámil, že nebude opätovne kandidovať v tohtoročných komunálnych voľbách.