J. Poláčiková predstavila tím do ružinovského zastupiteľstva

Spolu s ňou sa o dôveru ľudi bude o post starostky Ružinova uchádzať deväť kandidátov.

Bratislava 13. júna (TASR) - Kandidátka na starostku bratislavského Ružinova Jana Poláčiková v stredu predstavila svoj tím do ružinovského miestneho zastupiteľstva. O dôveru ľudí sa spolu s ňou bude uchádzať deväť kandidátov.



Spoločnú kandidátku tvoria nezávislí kandidáti, odborníci z tímu kandidáta na primátora Bratislavy Matúša Valla (Team Vallo), kandidáti za hnutie Progresívne Slovensko a strany Spolu - občianska demokracia.



"Rozhodla som sa, že budem kandidovať na starostku Ružinova preto, lebo sa mi podarilo dať dokopy tím odborníkov, ktorí dokážu nakopnúť Ružinov, aby nezaspal v minulom storočí. Sú schopní nastaviť plán a všetky procesy tak, aby sme Ružinov reštartovali," povedala Poláčiková, členka Teamu Vallo. Ružinov má podľa nej rovnaké problémy ako iné bratislavské mestské časti. Je to napríklad zanedbaná parkovacia politika, nedostatočná starostlivosť o zeleň, kolabujúca doprava, nefungujúca samospráva či neregulovaná výstavba.



Poláčiková, ktorá je vysokoškolská pedagogička a projektová manažérka pre vedu a výskum, chce Ružinov otvoriť ľuďom ako inkluzívnu samosprávu. "To znamená, že sa postaráme o tých, ktorí pomoc potrebujú, zavedieme participatívny rozpočet, zintenzívnime vzťah s magistrátom, ostatnými mestskými časťami a s Bratislavským samosprávnym krajom," sľubuje kandidátka.



Spoločnú kandidátku do ružinovského miestneho zastupiteľstva tvoria Lucia Štasselová, Peter Strapák, Peter Herceg, Tomáš Egry, Jakub Vallo, Ladislav Nagy, František Bolgáč, Monika Ďurajková a Katarína Šimončičová. Kandidátka je podľa Poláčikovej otvorená aj pre ďalších ľudí. "Našou snahou je dopyt po nových ľuďoch v politike, aj tej komunálnej. Majú to byť ľudia transparentní, obhajujúci verejný záujem, ktorí nie sú skorumpovaní. Chcem, aby sme novú politickú kultúru v tomto duchu zaviedli v Ružinove," podotkla.



Ružinovským starostom chcú byť aj advokát, mestský i krajský poslanec Ján Buocik a ekonóm, mestský a krajský poslanec Martin Chren. Súčasný ružinovský starosta Dušan Pekár pre TASR uviedol, že svoje rozhodnutie, či bude opätovne kandidovať, sa Ružinovčania dozvedia včas.