Kandidatúru na post primátora Sniny ohlásil Štefan Janko

Snina 27. júna (TASR) - Projektový manažér a občiansky aktivista Štefan Janko sa ako prvý uchádza o post sninského primátora. Svoju kandidatúru oznámil v stredu, do volieb ide ako občiansky kandidát s vyznávaním konzervatívnych hodnôt. Podporia ho viaceré pravicové strany.



Jeho prioritou bude otvorenosť samosprávy k ľuďom. "Rád by som zaviedol dni na stretávanie sa s občanmi, kedy by som si vypočul na verejných zhromaždeniach, čo Sninčanov trápi a s čím sú spokojní. Aj moja kampaň bude kontaktná a bezkonfliktná," uviedol. Zároveň chce, aby došlo k užšej spolupráci medzi regionálnou a miestnou samosprávou, ktorá podľa neho prinesie aj rozvoj kultúry, športu a turizmu. "Verím, že tým aj ďalšie pracovné miesta," doplnil.



Vo verejnej službe chce využiť svoje skúsenosti z realizácie rôznych projektov. "Ako občiansky aktivista som sa naučil, že je veľmi potrebné a oplatí sa nezištne realizovať aktivity na posilnenie hodnôt, ako sú rodina a manželstvo, vzťahy a pomoc slabším, morálka a etika," zdôraznil.



Ako ďalej uviedol, je si vedomý toho, že v Snine sa zrealizovalo veľa prospešných projektov. "A aj preto deklarujem, že chcem pokračovať v dobrých aktivitách mesta," poukázal v tejto súvislosti na aktuálne prebiehajúcu rekonštrukciu ciest a chodníkov v správe mesta, pretože táto oblasť bude patriť tiež k jeho prioritám. "Mojím cieľom je aj podpora bývania najmä pre mladých, keďže vidím, že v tomto má Snina na viac," spomenul.



Štefan Janko nie je členom žiadnej politickej strany. Jeho kandidatúru podporia KDH, OĽaNO, SaS, Spolu – občianska demokracia a NOVA. Je zatiaľ jediným oficiálnym kandidátom na post primátora Sniny. Súčasná hlava mesta Štefan Milovčík zatiaľ kandidatúru neohlásil.