Kapacitu Ľadového expresu pre veľký záujem navýšili

Košice 18. júla (TASR) – So zdvojnásobenou kapacitou miest vyrazí v sobotu (21.7.) nový turistický vlak z Košíc k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Organizácia Košice Región Turizmus (KRT) v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) tak podľa vlastných slov reaguje na vysoký dopyt cestujúcich turistov.Mimoriadny turistický vlak Ľadový expres bol v oboch predchádzajúcich prípadoch úplne vypredaný.uviedla výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková s tým, že najbližšiu sobotu bude k dispozícii klimatizovaný vlak so 170 miestami na sedenie. Pripomenula tiež, že na základe dopytov pribudla medzi výstupné a nástupné stanice aj zastávka Mlynky.Mimoriadny turistický vlak Ľadový expres premáva každú prázdninovú sobotu vrátane 1. septembra. Vyráža z Košíc o 7.56 h s možnosťou nástupu v Kysaku i Margecanoch. Cestujúci sa v ňom odvezú na juh Slovenského raja, kde môžu vystúpiť okrem konečnej zastávky, ktorou je Dobšinská ľadová jaskyňa, aj v zastávkach Mlynky, Dedinky a Stratená. Rovnaké možnosti sú aj pri ceste naspäť, pričom vlak prichádza do Košíc o 18.44 h.