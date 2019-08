Kaplnku pri frekventovanej ceste v Nitrianskom Pravne opravia

Neskoroklasicistickú cintorínsku kaplnku postavili v roku 1770. Centrálnu okrúhlu stavbu, na fasáde zvýraznenej vstupným portálom, postavili z pálenej tehly a hladko omietli.

Nitrianske Pravno 11. augusta (TASR) - Samospráva Nitrianskeho Pravna v okrese Prievidza zabezpečí ďalšie práce na oprave Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie pri cintoríne. Kaplnku pri ceste prvej triedy tak čaká ďalšia obnova za 20.000 eur, financie vyčlenila obec z rezervného fondu.



"Na Kaplnku Sedembolestnej Panny Márie sme opakovane žiadali prostriedky z Ministerstva kultúry SR. Tieto žiadosti nám aj podporilo, avšak oprava tejto národnej kultúrnej pamiatky (NKP) bola podmienená viacerými výskumami, posudkami, ktoré bolo najskôr treba vypracovať, čiže do projektovej dokumentácie bolo investovaných nemálo finančných prostriedkov," načrtol starosta Andrej Richter.



V rámci tejto etapy začala podľa neho obec vlani s realizáciou statických úprav, aby staticky pomohla kaplnke, ako i odvhlčovaním. "V týchto prácach budeme pokračovať aj tento rok a mali by sme začať so sanáciou vonkajších omietok. V súvislosti s rekonštrukciou kaplnky bude upravený aj chodník, budeme musieť podľa presne stanoveného vlhkostného posudku znížiť úroveň chodníka tak, aby sme stavbu, ponorenú v okolitej zemi, odkryli, a tým vlastne sfunkčnili a odvlhčili," dodal.



Neskoroklasicistickú cintorínsku kaplnku postavili v roku 1770. Centrálnu okrúhlu stavbu, na fasáde zvýraznenej vstupným portálom, postavili z pálenej tehly a hladko omietli. Jej interiér je zaklenutý plytkou kupolou s plastickou štukovou výzdobou. Objekt je zastrešený kužeľovou strechou, v ktorej vrchole je murovaná laternová vežička so zvukovými otvormi ukončená cibuľovou báňou s krížom. Jeho súčasťou sú aj novogotické vstupné dvere s vyrezávaným dekorom z prelomu 19. a 20. storočia.