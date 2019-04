Karlova Ves spustila pre obyvateľov interaktívnu pocitovú mapu

Prostredníctvom nej môžu ľudia vyjadriť, ktoré verejné priestory bývajú najviac postihnuté horúčavami či prívalovými dažďami, ako aj to, ktorým miestam je dobré sa v lete vyhnúť.

Bratislava 16. apríla (TASR) – Bratislavská Karlova Ves spustila interaktívnu pocitovú mapu. Prostredníctvom nej môžu obyvatelia vyjadriť, ktoré verejné priestory bývajú najviac postihnuté horúčavami či prívalovými dažďami, ako aj to, ktorým miestam je dobré sa v lete vyhnúť a kde je aj počas horúčav príjemne.



"Interaktívna mapa slúži na zber názorov a pocitov, osobitne vo vzťahu k zmene klímy a jej dôsledkom na Karlovu Ves. Aby sme mohli hľadať čo najefektívnejšie riešenia, potrebujeme mať zmapovaný stav," približuje Zuzana Hudeková z Referátu riadenia projektov karloveského miestneho úradu.



Karlovešťania môžu na mape uvádzať napríklad aj to, ktoré miesta sú problematické pri prívalových zrážkach, poľadovici či intenzívnom snežení. "Vyznačením na mape môžu vyjadriť aj to, kde najvýraznejšie pociťujú zlú kvalitu ovzdušia, napríklad z dôvodu vysokej prašnosti a silného znečistenia z dopravy či koncentrácie peľových častíc," dopĺňa samospráva.



Interaktívna pocitová mapa bude k dispozícii do konca mája. Výsledky budú zverejnené na internetovej stránke mestskej časti.