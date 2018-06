Karpatský triatlon v nedeľu dočasne obmedzí dopravu cez Pezinskú Babu

Konkrétne ide o úsek Lozorno - Jabloňové - Pernek - Pezinská Baba - Pezinok - Limbach. Informuje o tom webová stránka mesta Pezinok.

Bratislava 23. júna (TASR) – Dopravné obmedzenia v individuálnej aj verejnej doprave na Pezinskej Babe si v nedeľu 24. júna vyžiada cyklistická časť tretieho ročníka Karpatského triatlonu so štartom a cieľom pri vodnej priehrade v Lozorne. Konkrétne ide o úsek Lozorno - Jabloňové - Pernek - Pezinská Baba - Pezinok - Limbach. Informuje o tom webová stránka mesta Pezinok.



"Obmedzenia v čase od 10.00 do 12.30 h budú len dočasného charakteru a v nevyhnutnej miere a sú potrebné na zabezpečenie bezpečnosti prejazdu pelotónu cyklistov. Obmedzenie sa v čase od 10.00 do približne 12.00 h dotkne aj Pezinskej Baby a prejazdu cez ňu pre individuálnu dopravu,” spresňuje stránka mesta.



Doprava na dotknutom úseku bude podľa nej regulovaná príslušníkmi polície a poučenými organizátormi. "Za posledným pretekárom bude vždy po jeho prejazde individuálna doprava priebežne pustená," informuje web.