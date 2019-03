Kauzu MPS Čierna nad Tisou odročili, prísediaci je práceneschopný

Všetci štyria obžalovaní obvinenie a poškodenie mesta odmietajú.

Košice 27. marca (TASR) – Na Okresnom súde Košice I malo v stredu pokračovať pojednávanie vo vlečúcej sa kauze, v ktorej sú zo zločinu podvodu formou spolupáchateľstva obžalovaní štyria ľudia vrátane primátorky Čiernej nad Tisou Marty V. V kauze z roku 2011 ide o podozrivý vstup nových spoločníkov do Mestského podniku služieb (MPS) Čierna nad Tisou, s. r. o.



Primátorka Čiernej nad Tisou na súd neprišla, jej právna zástupkyňa informovala, že je hospitalizovaná a nesúhlasí s pojednávaním v jej neprítomnosti. Predseda senátu súdu napokon odročil pojednávanie na 5. júna z dôvodu, že jeden z prísediacich je dlhodobo práceneschopný. Prítomných troch obžalovaných sa spýtal, či súhlasia so zmenou v obsadení senátu. Tí súhlasili, Martu V. osloví súd v tejto veci písomne.



V MPS Čierna nad Tisou malo do roku 2011 stopercentný podiel mesto Čierna nad Tisou, v marci 2011 sa ďalšími spoločníkmi stali konateľ firmy Peter B. a jeho manželka Soňa B., vtedajšia mestská poslankyňa. Dôvodom zmeny podľa nich mala byť ochrana mestského majetku vzhľadom na finančné problémy mesta. Podľa obžaloby však k zmenám v obchodnom registri došlo na základe podvodu a sfalšovaným dokladom, pričom mesto malo prísť o 43-percentný podiel vo firme a príslušný majetok.



Všetci štyria obžalovaní obvinenie a poškodenie mesta odmietajú. Peter B. poukázal na notársku zápisnicu, že si s manželkou ako spoločníci nenárokujú na žiadny majetok MPS pred ich vstupom do spoločnosti. Opätovný stopercentný podiel v podniku má mesto od marca 2018.