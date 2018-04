KDH možno postaví kandidátku na bratislavskú primátorku

Mala by ňou byť Caroline Líšková.

Bratislava 13. apríla (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) uvažuje, že v jesenných komunálnych voľbách postaví kandidátku na bratislavskú primátorku. Mala by ňou byť Caroline Líšková. Oznámil to na tlačovej konferencii v Bratislave predseda KDH Alojz Hlina.



Zopakoval, že kresťanskí demokrati chceli centrálnu dohodu pre komunálnej voľby s SaS a OĽaNO, ale dozvedeli sa, že dvojica opozičných strán s nimi nepočíta. „KDH je pripravené vstúpiť do komunálnych volieb aj personálne, keď nie je záujem o centrálnu dohodu s nami. Nedá sa vylúči, že KDH nominuje v Bratislave primátorku,“ povedal Hlina.



Líšková doplnila, že KDH posilňuje a možno je správny čas na to, aby Bratislava mala primátorku. „Vnímame, že KDH posilňuje, prichádzajú noví členovia, odborníci a vychádzajú aj nové tváre podobne ako ja. A Bratislava ešte primátorku nikdy nemala, možno teraz je ten správny čas,“ uviedla Líšková.



KDH tiež informovala o príprave návrhov, ktorými chce podporiť rodiny. „Rodiny potrebujú podporu zo štátu a samosprávy,“ poznamenala Eva Grey. Poukázala na to, že vláda sa orientuje skôr na inštitucionálnu podporu, napríklad detské jasle a ústavy pre seniorov. Podľa KDH treba opatrenia, vďaka ktorým by si rodina mohla dovoliť zostať doma napríklad s odkázanou osobou.



Opatrenia predstaví hnutie na júnovej programovej konferencii. Myslieť má aj na nekompletné rodiny.