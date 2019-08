Do Pradiarne v Kežmarku chce majiteľ investovať milióny eur

Vo fabrike, kde spoločnosť vyrába aktuálne, pôsobia už 11. rok a sťahovať sa chceli hlavne z kapacitných dôvodov.

Kežmarok 15. augusta (TASR) – V historickej budove Pradiarne v Kežmarku chcú vybudovať nové atrakcie pre verejnosť. Spoločnosť, ktorá tam aktuálne vyrába čajovo-bylinné likéry, plánuje zainvestovať aj do svojich technológií a zároveň starú budovu zrekonštruuje. Informoval o tom generálny riaditeľ spoločnosti Karloff Ján Semaňák.



Vo fabrike, kde spoločnosť vyrába aktuálne, pôsobia už 11. rok a sťahovať sa chceli hlavne z kapacitných dôvodov. Z dôvodu obmedzených priestorov totiž nebolo možné vyrábať dostatočné zásoby. Zo začiatku hľadal investor pozemok niekde v okolí, kde by mohol postaviť nový závod, no do toho prišla ponuka odkúpiť celý areál starej Pradiarne.



„Ctíme si to, čo nám zachovali naši predkovia, takže veľa sme neváhali. Investovali sme aj do technológií výroby, ktoré boli hlavným dôvodom sťahovania sa. Nové stroje a linky nám umožnia vyrábať rýchlejšie a efektívnejšie,“ hovorí Semaňák.



Dodal, že celkovo plánujú investovať od troch do piatich miliónov eur. Keďže je to historická budova, postupne sa odhaľujú nové prekážky. Finálnu čiastku preto zatiaľ spoločnosť nevedela odhadnúť.



„Momentálne rekonštruujeme hlavnú budovu, kde sa bude sťahovať výroba a administratíva. Tú plánujeme dokončiť v závere tohto roka a zhltne to asi 50 % celkového rozpočtu,“ ozrejmil Semaňák s tým, že doposiaľ investovali necelý milión eur.



Podniková predajňa, múzeum a budovy mimo hlavnej časti na východe areálu prídu na rad v roku 2020 s finalizáciou o rok neskôr.



„Táto časť nás bude stáť 35 % z celého rozpočtu. Exteriérová časť sa plánuje až na koniec, teda v roku 2022, pričom táto čiastka bude pravdepodobne najnižšia a z celkového projektu na ňu vynaložíme asi 15 %,“ doplnil Semaňák.



V projekte sa má prelínať moderný štýl s historickým nádychom a dôrazom na zachovanie kultúrneho dedičstva. Plánujú ponechať čo najväčšiu časť pôvodnej architektúry, predovšetkým hlavnú budovu a starý komín, ktorý chcú sprístupniť vo forme vyhliadky. Súčasťou areálu bude zároveň múzeum odkazujúce na Karola Weina, ľudové tradície a regionálne remeslá.



Spoločnosť sa do rozsiahlej rekonštrukcie pustila na prelome rokov 2017 a 2018. Komplex v minulosti určený na spracovanie ľanu, dal v roku 1860 postaviť Karol Wein. Bola to jedna z najmodernejších fabrík vo vtedajšom Uhorsku a tkáčsky priemysel bol pod Tatrami veľmi rozšírený.



Wein sa vďaka svojim ďalším vizionárskym projektom, ako napríklad Tatraľan, zaslúžil o rozvoj nielen ľanového priemyslu pod Tatrami. Vďaka dodnes zachovanej nadčasovej architektúre bol hlavný výrobný objekt vyhlásený za kultúrnu pamiatku.