Dopravná situácia v Kežmarku vyvrcholila protestom obyvateľov

Kežmarok 12. októbra (TASR) – Niekoľko desiatok Kežmarčanov sa v piatok popoludní zúčastnilo na protestnom pochode v centre mesta, kde chceli poukázať na neúnosnú dopravnú situáciu. „Naše požiadavky na vyriešenie tohto stavu smerujeme najmä k vláde a Slovenskej správe ciest (SSC), pretože nič sa nerobí, aby sa to zlepšilo. Chystá sa výstavba novej fabriky, čím pribudne minimálne 200 áut denne. Zatiaľ sa pripravuje len štúdia, takže ešte potrvá dlho, kým sa niečo začne stavať,“ uviedol pre TASR organizátor protestu Milan Cehula.



Hlavná cesta I/66 vedie centrom mesta Kežmarok a miestni podľa neho trpia najmä hlukom a znečistením. Zároveň vodiči, ktorí prechádzajú Kežmarkom, stoja viackrát denne v niekoľkokilometrových kolónach. Cehula upozornil na to, že áut v okolitých dedinách a mestách pribúda, takže situácia sa bude len zhoršovať. „Tento problém sa vlečie od 70. rokov minulého storočia, odkedy kompetentní nevedia vyriešiť prekládku hlavnej cesty mimo centra,“ konštatoval.



Mesto tvrdí, že obchvat nie je len záležitosťou kežmarskej samosprávy, ale aj obcí Huncovce a Veľká Lomnica, keďže napojenie obchvatu na diaľničnú sieť povedie cez katastre týchto obcí. „Ide o dopravné riešenie, ktoré by výrazne pomohlo celému okresu Kežmarok. Realizácia projektu by vyriešila aktuálne zhoršujúcu sa dopravnú situáciu. Mesto Kežmarok urobilo všetky opatrenia na to, aby tento projekt mohol byť zrealizovaný,“ uvádza mesto v stanovisku na sociálnej sieti.



Ďalšie pokračovanie preložky cesty I/66 Poprad - Kežmarok II. etapa závisí od výsledkov štúdie realizovateľnosti cestného ťahu I/67, I/66 a I/77 Rožňava - Bardejovské kúpele, ktorá bude hotová v druhej polovici budúceho roka. Informovala o tom hovorkyňa SSC Lucia Karelová s tým, že SSC pozná zlú dopravnú situáciu v meste Kežmarok a jeho okolí. „Súčasná dvojpruhová komunikácia je momentálne kapacitne nepostačujúca. Jediným komplexným riešením je preložka cesty. V Prešovskom kraji máme aj dopravne zaťaženejšie úseky, a to v okolí mesta Prešov,“ zdôraznila Karelová. SSC zároveň upozorňuje na to, že akékoľvek aktivity a rozvoj územia, ktoré generujú novú dopravu, súčasnú situáciu len zhoršia. „Mesto Kežmarok plánuje zmenu územného plánu práve v trase našej preložky mimo vydaného územného rozhodnutia. Ak presadí túto zmenu, tak nám to prípravu stavby iba predĺži,“ konštatovala hovorkyňa SSC.



Neďaleká Stará Ľubovňa sa obchvatu dočká čoskoro, v súvislosti s jeho výstavbou vedenie mesta podpísalo aj memorandum o spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom (PSK). Investorom stavby je pritom práve vyšší územný celok. „Podobný postup v rámci Kežmarku nie je možný, pretože pre zjednodušenie dopravnej situácie je potrebné riešenie preložky cesty prvej triedy vo vlastníctve štátu,“ zdôvodnila hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. Kraj však bude podľa nej v ďalšom období podporovať tento zámer všetkými legálnymi spôsobmi.



V rámci širšieho priestorového usporiadania na zlepšenie podmienok cestovného ruchu a na účel lepšej dostupnosti obyvateľstva z Tatranskej Lomnice do mesta Kežmarok poukazuje vedenie PSK na možnosť zrealizovať preložku cesty II/540. „Tým by sa odklonila doprava mimo obec Veľká Lomnica. Táto preložka je už teraz súčasťou územného plánu PSK v oblasti dopravy a bude sa napájať na cestu I/66. Ide však o pomerne časovo a finančne náročný postup,“ uzavrela Jeleňová.