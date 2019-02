Kežmarok má cieľ byť smart, dostal ocenenie za plnenie záväzkov

Mesto si v minulosti dalo vypracovať ideový koncept Smart Green City, ktorý bol predstavený v marci 2017. Ocenenie Digitálna jednotka 2018 získalo za niekoľko splnených projektov.

Kežmarok 18. februára (TASR) – Digitálna koalícia minulý týždeň ocenila mesto Kežmarok za vlaňajší aktívny prístup a vynikajúce plnenie záväzkov v súvislosti s tzv. smart riešeniami. Radnica tak získala cenu Digitálna jednotka 2018.



"Vstupom do Digitálnej koalície sme si dali záväzok pozrieť sa na situáciu v našom meste komplexnejšie. Vypracovali sme preto dokument, ktorý hovorí o tom, ako by sme technológie síce nevideli, no zároveň by zlepšovali naše prostredie," uviedol primátor Kežmarku Ján Ferenčák.



Mesto si v minulosti dalo vypracovať ideový koncept Smart Green City, ktorý bol predstavený v marci 2017. Ocenenie Digitálna jednotka 2018 získalo za niekoľko splnených projektov. Sú medzi nimi napríklad pripojenie organizácií mesta a mestských kamier na optický internet, zverejnené dáta, ako zmluvy a objednávky mesta, či geoinformačný systém. "Ten bude v tomto roku doplnený o inžinierske siete, komunikácie, zeleň, dreviny a územný plán," ozrejmil primátor.



Kežmarok je členom Digitálnej koalície od februára minulého roka. Digitálna koalícia vznikla z iniciatívy IT Asociácie Slovenska s podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v septembri 2017. Jej cieľom je mobilizovať naprieč spektrom verejných, súkromných, akademických a občianskych organizácií a inštitúcií na Slovensku na zlepšovanie digitálnych zručností občanov, IT špecialistov, všetkých zamestnancov a vo vzdelávaní.