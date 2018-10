Kežmarská nemocnica začala s rekonštrukciou hlavného vstupu a prízemia

Pri prestavbe dôjde k zavedeniu elektroinštalácie, vnútornej kanalizácie, vymenia sa obklady a dlažby v sociálnych zariadeniach, kde budú vybudované nové toalety s rozšíreným bezbariérovým vstupom.

Kežmarok 2. októbra (TASR) - Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku začala v týchto dňoch s rekonštrukciou hlavného vstupu a prízemia. "Nachádzajú sa tam ambulancie chirurgická, traumatologická, detská neurologická, USG ambulancia a tiež ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast. Prebiehajúce rekonštrukčné práce nebudú mať vplyv na dostupnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti," uviedol riaditeľ nemocnice Viktor Halíř.



V rámci prestavby dôjde k zavedeniu novej elektroinštalácie, vnútornej kanalizácie, vymenia sa obklady a dlažby v sociálnych zariadeniach, kde budú vybudované nové toalety s rozšíreným bezbariérovým vstupom. Zakúpia sa tiež celkom nové sanitárne zariadenia. Súčasťou obmeny by mali byť aj rekonštrukcia podláh, stien, podhľadov, osvetlenia a výmena všetkých dverí na chodbe. Rekonštrukcia potrvá do konca októbra.



"Vďaka modernizácii za viac ako 75.000 eur sa pacienti môžu tešiť na celkom nové sociálne zariadenia, čím získajú väčší komfort a zdravotnícky personál zlepšené pracovné podmienky. Vymenené budú tiež vstupné dvere na centrálnych operačných sálach, pôrodnici a vstupe do nemocnice z interného oddelenia. Všetky tieto opravy a výmeny znamenajú pre našu nemocnicu väčšiu spokojnosť pre našich pacientov," dodal riaditeľ nemocnice.



V tomto kežmarskom zdravotníckom zariadení zároveň prebiehajú rekonštrukčné práce v dlhodobo nevyužívaných priestoroch operačných sál, ktoré budú slúžiť pre účely laboratórnych vyšetrovacích metód, konkrétne biochemicko-hematologické laboratórium. "Týmto sa zvýši dostupnosť a urýchli sa čas čakania na výsledky vyšetrení, čím zabezpečíme väčší komfort pre zdravotníckych pracovníkov a hlavne rýchlejšiu diagnostiku pre pacientov," zdôraznil Halíř a dodal, že v neposlednom rade sa očakáva zníženie nákladov na logistiku pri preprave biologického materiálu.



Kežmarská nemocnica zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť s viac ako 74.000 obyvateľmi.