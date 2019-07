Obyvatelia Kežmarku môžu využívať vernostnú kartu

O mestskú kartu môže požiadať každý obyvateľ v Kežmarskej informačnej agentúre, ktorú získa po predložení občianskeho preukazu bezplatne.

Kežmarok 8. júla (TASR) – Kežmarčania budú môcť využívať mestskú vernostnú kartu. Tá je podľa primátora mesta Jána Ferenčáka určená pre všetkých obyvateľov s trvalým pobytom v meste, ale aj pre žiakov kežmarských základných škôl.



Ide o projekt, ktorý začali realizovať pred tromi rokmi a má pomôcť mikroekonomike a zároveň odmeniť občanov. „Vďaka karte majú občania zľavu na letné kúpalisko, rovnako bude fungovať aj na zimnom štadióne na verejnom korčuľovaní. Deti môže naučiť hospodáriť s peniazmi a prispieť ku finančnej gramotnosti. Rodičia uvidia za čo ich deti peniaze minuli,“ priblížil stručne Ferenčák.



Ide o pilotný zámer, niečo podobné podľa riaditeľa kežmarského projektu Lukáša Bednára neexistuje nikde v strednej Európe. Výnimkou je mesto Bratislava, kde bol takýto vernostný program spustený pred niekoľkými rokmi, avšak dostal sa do útlmu práve preto, že karta nebola multifunkčná. „Kežmarská karta takou je, keďže je zároveň aj platobnou kartou,“ upozornil Bednár.



Pilotnou školou, kde bol tento systém zavedený, je Základná škola Grundschule Hradné námestie v Kežmarku. „S kartou pre žiakov máme zabezpečený dochádzkový systém v škole a žiaci si môžu cez ňu kupovať tovar v školskom bufete. Aktuálne pracujeme na tom, aby sa karta mohla použiť aj v rámci školského stravovania. Vďaka tomu chceme vidieť, koľko detí prišlo do školy, koľko z nich má nárok na obed a nakoniec koľko detí na tom obede naozaj bolo. S vedením mesta sme sa dohodli, že karty dostanú nielen kežmarskí žiaci, ale aj takí, ktorí bývajú inde, aby vedeli využívať tieto výhody,“ doplnil riaditeľ ZŠ Miroslav Beňko.



O mestskú kartu môže požiadať každý obyvateľ v Kežmarskej informačnej agentúre, ktorú získa po predložení občianskeho preukazu bezplatne. „Následne je potrebné kartu aktivovať na internete v klientskej zóne. Všetky dôležité informácie sú v informačnom letáku a na stránke karta.kezmarok.sk,“ objasnil Marek Kollár z Kežmarskej informačnej agentúry.



Primátor dodal, že dobíjanie kariet bude jednoduché, a to cez bankový účet a klientsku zónu. Všetky prevádzky, kde sa ňou dá platiť, budú označené nálepkami.



„Výhodami karty je tzv. cashback, teda vrátenie zľavnenej sumy na kreditné konto karty a v príprave je bodový vernostný systém,“ upozornil Ferenčák s tým, že kartu akceptujú všetky terminály mestských organizácií a niekoľko súkromných podnikateľov v meste. Počet terminálov, organizácií a podnikateľov však bude postupne pribúdať.