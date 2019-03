V systéme bude vyznačený každý strom a krík, budeme vedieť aký je vek danej dreviny, zdravotný stav či históriu starostlivosti, uviedol primátor Kežmarku Ján Ferenčák.

Kežmarok 4. marca (TASR) – Mesto Kežmarok pracuje na geografickom systéme, hotový by mal byť na jeseň tohto roku. Práce na realizácii systému a zber dát trvajú už štyri roky. Podľa primátora Kežmarku Jána Ferenčáka v budúcnosti pomôže nielen mestu, ale aj architektom, stavbárom či správcom inžinierskych sietí.



"V 2D a 3D geografickom systéme budú zaznačené všetky inžinierske siete, optické káble, komunikácie, budovy, parky či zeleň s presnými GPS súradnicami. Aktuálne pracujeme na kompletnom audite zelene. V systéme bude vyznačený každý strom a krík, budeme vedieť aký je vek danej dreviny, zdravotný stav či históriu starostlivosti. Potrebujeme zistiť zdravie našej zelene, ktorá je v niektorých častiach už veľmi stará," ozrejmil primátor a dodal, že to bol prípad aj niekoľkých topoľov na ulici Jakuba Kraya pri futbalovom štadióne. Tieto stromy už v meste nemali byť práve z dôvodu ich zlého zdravotného stavu. "Ak sa však starých stromov zbavíme, vždy vysadíme nové," ubezpečil Ferenčák.



Podobný systém má fungovať aj pri cestách a chodníkoch. Magistrát bude presne vedieť, ktorá komunikácia bola kedy opravená, v akom je stave a aké veľké prostriedky si vyžaduje jej prípadná rekonštrukcia. Výsledkom by mala byť postupná obnova celého mesta. Systém bude mať podľa radnice pozitívny dopad aj na opravy prípadných porúch inžinierskych sietí. Keďže sa ich v zemi nachádza viacero, a každú sieť vlastní niekto iný, čas potrebný na opravu rastie. Keď mesto bude mať k dispozícii kompletné dáta, pracovníci budú vďaka GPS súradniciam hneď vedieť, či sa na mieste nachádza nejaká iná sieť a ak nie, problém môže byť v krátkom čase opravený.



"Vďaka novému systému uvidíme celé mesto ako na dlani a budeme vedieť lepšie a systematickejšie pristupovať k úpravám a rekonštrukciám. Niektoré dáta budú voľne prístupné aj verejnosti, ale v prípade potreby bude možné získať detailnejšie informácie na požiadanie," uzavrel primátor.