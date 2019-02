Kežmarok sa pripravuje na vstup investora,v pláne má ďalšie investície

Dodal, že mesto pokračuje aj v príprave vybudovania centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Pozitívnou správou podľa primátora je, že už prešli formálnym hodnotením projektu.

Kežmarok 25. februára (TASR) - V tomto roku mesto Kežmarok postaví ďalší cyklochodník, pokračovať bude aj v prácach na dokončení zimného štadióna a v projekte vybudovania centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. „Najdôležitejšou investíciou je pripraviť podmienky na vstup zahraničného investora, ktorý vytvorí 500 pracovných miest, do priemyselného parku. Termíny sú pre nás hraničné, ale robíme všetko pre to, aby sme ich zvládli a investor mohol postaviť novú fabriku a už v decembri spustiť výrobu,“ ozrejmil primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák s tým, že celkové náklady na infraštruktúru dosiahnu takmer 2,3 milióna eur.



Dodal, že mesto pokračuje aj v príprave vybudovania centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Pozitívnou správou podľa primátora je, že už prešli formálnym hodnotením projektu. „Termíny nás opäť tlačia, no je to veľký projekt, ktorý počíta s vybudovaním štvorpodlažnej budovy so zázemím pre ambulancie, lekárov či lekárne pri Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku. Ráta sa pritom aj s prepojením týchto dvoch častí. Projekt a projektová dokumentácia idú pomaly do hodnotiacej fázy,“ doplnil primátor.



V tomto roku pribudne aj nový cyklochodník, s ktorého výstavbou sa začne počas jarných mesiacov. Ten bude od radnice a od hradu smerovať k okresnému úradu a odtiaľ popri rieke Poprad až k súčasnému cyklochodníku smerom na Huncovce. Práce si vyžiadajú približne 430.000 eur a mohli by byť ukončené už pred letom. Mesto tak bude cyklotrasou prepojené smerom na Vrbov, Nowy Targ aj na Poprad.



„Pokračovať budú práce aj na zimnom štadióne, pustíme sa do ukončenia rekonštrukcie a dostavby. Je to veľký projekt, rátame s dvoma etapami. Budem rokovať aj priamo s ministrom financií o prípadnej pomoci dofinancovania tohto projektu,“ uviedol Ferenčák s tým, že v tomto roku by malo ísť do štadióna 570.000 eur. Samospráva zároveň plánuje vybudovať na sídlisku Juh kruhovú križovatku, opraviť most na Nižnej bráne, obnoviť vnútroblok na sídlisku Sever vrátane rekonštrukcie mosta na Nižnej bráne, ale tiež dokončiť bytový dom na Weilburskej ulici. Náklady na tieto projekty presiahnu dva milióny eur. V záverečnej fáze je tiež výstavba detského ihriska na Ulici Martina Lányiho. Do škôlok a škôl plánuje radnica investovať v tomto roku viac než milión eur.



Z hľadiska dlhodobých plánov sa mesto pripravuje na rozšírenie územia na výstavbu ďalších domov a vybavenosti a čaká taktiež na výsledok prieskumu územia na prípadný geovrt. „Ak by sa nám podarilo nájsť investora a geovrt by bol realitou, bolo by to veľkým prínosom pre mesto s veľkým významom nielen z hľadiska ekológie, ale aj fixácie cien niektorých komodít pre občanov,“ uzavrel Ferenčák.