Kino v Margecanoch navštívilo vlani 1200 divákov

V roku 2018 v Margecanoch premietali v piatok a v nedeľu, v tomto roku pokračujú v premietaní iba v nedeľu.

Margecany 20. februára (TASR) – Kino v obci Margecany v okrese Gelnica navštívilo vlani približne 1200 divákov. Ako pre TASR uviedla Iveta Žoldáková z obecného úradu, spravidla sú najsilnejšie zimné mesiace a väčšej pozornosti sa tešia detské predstavenia.



"V roku 2018 sme premietali v piatok a v nedeľu, v tomto roku pokračujeme v premietaní iba v nedeľu," povedala s tým, že oproti roku 2017 prišlo vlani do kina okolo 200 divákov menej. Navštevujú ho však aj ľudia z okolia. "Medzi Košicami a Spišskou Novou Vsou sme jediné prevádzkované kino," pripomenula.



Podľa jej slov margecianske kino premieta rôzne filmy. "Žáner sa vždy mení, objednávame najnovšie tituly, no mali sme mesiac 'Zo strieborného plátna' či mesiac venovaný prírodopisným alebo cestopisným filmom. V ponuke uprednostňujeme slovenské filmy podľa aktuálnej ponuky distribučných spoločností," dodala Žoldáková.



Obec na svojej webovej stránke uvádza, že kinosála v margecianskom kultúrnom dome je roky jej pýchou. "Po skončení sa éry starých kotúčových premietačiek sme svojpomocne dali do prevádzky digitálnu formu premietania," píše s tým, že následne sa v roku 2014 podarilo prostredníctvom projektu na jeho rekonštrukciu získať z Audiovizuálneho fondu 11.000 eur a obec vyčlenila zo svojho rozpočtu ďalších 6000 eur. Vďaka tomu sa kompletne vymenili premietacie prístroje a zvukové prehrávanie. Došlo aj k výmene premietacieho plátna, ktoré v uhlopriečke dosahuje desať metrov.



"Zhliadnutie filmového predstavenia v našom kine má mnoho kladov, je to kultúrna udalosť. Film na veľkom plátne s kvalitným ozvučením má iný výraz ako pri jeho pozeraní na počítači. V letných mesiacoch ponúkame aj premietanie vonku a tiež máme v ponuke súkromné filmové predstavenia pre školy, školské kluby, detské domovy a podobne," uzavrela Žoldáková.