Kiska hovoril s vedením Košického kraja o riešení problémov v regióne

Košice 27. mája (TASR) – Otázkam riešenia problémov s nezamestnanosťou, dopravnou infraštruktúrou, stredným školstvom či rozdelením kompetencií sa venovali v pondelok prezident SR Andrej Kiska a predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka. Pre Kisku išlo o jeho rozlúčkovú návštevu v pozícii hlavy štátu v sídle tohto kraja.



"S vedením župy sme diskutovali o tom, čo trápi túto župu. Nie je veľkým prekvapením, že sa opakujú otázky, ako sú cesty. Pán župan spomínal, že viac ako 600 kilometrov ciest 2. a 3. triedy, ktoré majú v správe, sú v nevyhovujúcom až katastrofálnom stave, do ktorých treba investovať," povedal Kiska.



Predseda KSK podľa jeho slov poukázal aj na chýbajúcu aktívnu spoluprácu s vládou. "Často vidieť aj z analýz, ktoré vychádzajú v tlači, že dochádza k politikárčeniu ešte aj v tomto smere, že starostovia, primátori z vládnej strany alebo koalície dostávajú podstatne väčšie balíky peňazí na riešenie nezamestnanosti, že výjazdy vlády do jednotlivých regiónov sú práve tým charakteristické, že primátori a starostovia z koalície sú tam veľmi vítaní, nezávislí alebo z opozície dostávajú tých peňazí veľmi málo. A to ma veľmi mrzí, že dochádza k takémuto politikárčeniu a že dochádza aj k nespolupráci v prípade napríklad župy," povedal prezident.



Podľa Trnku našli v diskusii s hlavou štáty spoločnú reč v oblasti decentralizácie s tým, že mnohé problémy sú práve z tejto kategórie. "Musíme si jasne definovať, čo vie efektívne robiť štát, kraj, mestá a obce a na to nastaviť kompetenčnú politiku. Nemôže to byť tak, že niečo máme na starosti, ale aj nemáme, a vôbec nie je jasné, kto je za to zodpovedný, a občania potom vinia všetkých a dochádza potom aj k rôznym presunom voličov aj k extrémistických stranám a podobne," konštatoval Trnka. Treba podľa neho efektívne riešiť konkrétne problémy v oblasti regionálnej dopravy, sociálnej oblasti, budovania sociálnych podnikov či nezamestnanosti. "Myslím si, že kraj má čo ponúknuť a vie ako na to, len, jednoducho, musí mať rozviazané ruky," dodal.



A. Kiska hovoril s J. Polačekom o pozitívach aj o problémoch mesta

Dosluhujúci prezident Andrej Kiska a primátor Košíc Jaroslav Polaček na spoločnom stretnutí hovorili o pozitívach aj o problémoch mesta.



„Košice majú asi najkrajšie námestie na celom Slovensku. Námestie, ktoré nám závidí celý svet. Skutočne som počul veľa pozitívnych správ - nielen z pohľadu histórie mesta, čím všetkým si prešlo, ale aj to, že je tu najviac dobrovoľníkov. Je to mesto, kde ľudia rôznych náboženstiev žijú v absolútnej symbióze“, povedal s tým, že s primátorom hovorili aj o zložitejších témach.



Skritizoval bývalé vedenie mesta, ktoré podľa jeho slov presunulo na to súčasné mnohé dlhy, napríklad v súvislosti s parkovacím domom alebo nákupom autobusov. Za problematické vníma aj doterajšie nevymenovanie zástupcov mesta za členov štatutárnych orgánov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), pričom Košice sú jej najväčším akcionárom. Dodal, že tak ako v každom meste, aj v Košiciach sa stretol s témou príjmov mesta.



„Mesto je vďačné, že pán prezident Kiska sa prišiel do Košíc rozlúčiť s Košičanmi, za čo som sa mu v mene Košíc poďakoval. Vymenili sme si názory aj na tie pozitívne, aj na tie negatívne skúsenosti. Som veľmi rád, že pán prezident ma podporil v mojej práci a verím, že transparentnosť, súčinnosť a všetky tie atribúty, ktoré sú nám blízke a spoločné, budem môcť naďalej presadzovať“, povedal Polaček.